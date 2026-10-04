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    Chăm sóc hậu phẫu: Bước không thể thiếu sau thẩm mỹ
    VideoSức khỏe

    Chăm sóc hậu phẫu: Bước không thể thiếu sau thẩm mỹ

    Trúc Đặng
    Trúc Đặng

    Xu hướng làm đẹp 2026 đang định hình lại quan niệm về thẩm mỹ: không chỉ là ca phẫu thuật hay liệu trình can thiệp, mà còn là cả quá trình phục hồi sau đó — từ dinh dưỡng, chăm sóc da đến sức khỏe tinh thần. Các chuyên gia cảnh báo bỏ qua giai đoạn này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả thẩm mỹ lâu dài.

    Làm đẹp không chỉ dừng lại ở ca phẫu thuật hay một liệu trình thẩm mỹ. Giai đoạn chăm sóc và phục hồi sau can thiệp cũng đóng vai trò quan trọng, từ nghỉ ngơi, dinh dưỡng đến chăm sóc vùng điều trị và theo dõi các dấu hiệu bất thường.

    Theo Healthline, sau một số thủ thuật thẩm mỹ như hút mỡ, cơ thể cần thời gian để phục hồi. Người thực hiện nên nghỉ ngơi đầy đủ, hạn chế vận động mạnh trong thời gian đầu và tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ về chăm sóc vết thương, sử dụng thuốc cũng như lịch tái khám.

    Chăm sóc hậu phẫu: Bước không thể thiếu sau thẩm mỹ - Ảnh 1.

    Chăm sóc hậu phẫu: Bước không thể thiếu sau thẩm mỹ


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