Cảnh báo an toàn khi sử dụng thiết bị điện sau lũ lụt

Không ít người vì nóng lòng kiểm tra mà cắm điện thử ngay sau khi nước rút, dẫn đến nguy cơ điện giật, cháy nổ hoặc làm hỏng hoàn toàn thiết bị. Việc sử dụng thiết bị điện sau khi bị ngập nước, dù chỉ một phần, luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu không được kiểm tra và xử lý đúng cách.

Những việc cần làm khi thiết bị điện bị ngập nước

Điều đầu tiên và quan trọng nhất là đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh. Tránh chạm vào thiết bị điện khi còn đứng trong khu vực ẩm ướt hoặc đang ngập nước. Trước khi tiến hành bất kỳ kiểm tra hay vệ sinh nào, hãy tắt nguồn điện tổng trong nhà hoặc cầu dao ở khu vực bị ảnh hưởng. Nếu không chắc chắn về hệ thống điện, hãy liên hệ với các cơ quan chuyên môn để được hỗ trợ.

Việc để nước thấm vào sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của các thiết bị điện ẢNH: REUTERS

Trong trường hợp thiết bị điện bị vào nước, hãy làm khô hoàn toàn trước khi sử dụng, có thể bao gồm tháo rời một số bộ phận và để khô tự nhiên. Tuy nhiên, hãy tham khảo ý kiến chuyên gia để đảm bảo áp dụng đúng kỹ thuật sấy khô nhằm ngăn ngừa hư hỏng thêm hoặc các nguy cơ an toàn.

Lũ lụt cũng có thể mang theo chất gây ô nhiễm và vi khuẩn, do đó việc vệ sinh và khử trùng thiết bị là rất quan trọng. Tùy thuộc vào mức độ hư hỏng, một số có thể cần phải thay thế hoàn toàn thay vì tự sửa chữa mà người dùng có thể tham khảo từ các chuyên gia.

Sử dụng các thiết bị điện bị hỏng do nước có thể gây nguy hiểm

Lũ lụt khiến nước xâm nhập vào các bộ phận bên trong của thiết bị, nơi có nhiều linh kiện và dây dẫn điện. Vì nước là chất dẫn điện nên khi thiết bị còn ẩm, chỉ cần một dòng điện nhỏ cũng có thể gây ra điện giật hoặc đoản mạch. Ngoài ra, độ ẩm còn làm hỏng lớp cách điện, dẫn đến rò điện, chập mạch, thậm chí gây hỏa hoạn. Nếu thiết bị không được sấy khô và vệ sinh đúng cách, độ ẩm có thể tích tụ gây nguy hiểm cho người sử dụng.

Không chỉ vậy, nước lũ thường chứa nhiều tạp chất và vi khuẩn, có thể bám vào linh kiện, gây ăn mòn kim loại, ôxi hóa bo mạch và tạo môi trường cho nấm mốc phát triển. Những hư hỏng này đôi khi không thể nhìn thấy ngay mà chỉ bộc lộ sau một thời gian sử dụng, khiến thiết bị hoạt động chập chờn, dễ cháy nổ hoặc gây nguy hiểm cho người dùng.

Để đảm bảo an toàn, người dân cần kiểm tra, vệ sinh và sửa chữa thiết bị bởi các chuyên gia trước khi sử dụng lại sau lũ lụt nhằm giảm thiểu rủi ro liên quan đến các mối nguy hiểm về điện.

Cách giảm thiểu rủi ro trong tương lai

Không ai mong muốn thiết bị điện bị ngập nước, nhưng vẫn có thể chủ động phòng ngừa. Với những gia đình ở khu vực trũng, dễ ngập lụt, nên đặt các thiết bị điện cao hơn mặt sàn, chẳng hạn kê tủ lạnh, máy giặt hoặc lò vi sóng lên bệ hoặc giá đỡ. Các thiết bị ngoài trời như máy điều hòa, máy bơm, máy phát điện nên được neo cố định và nâng cao nhằm tránh để nước tràn vào.

Ngoài ra, nên bịt kín các khe hở quanh tường, ổ cắm và đường dây điện nhằm tránh để nước thấm vào hệ thống điện ngầm. Đối với những khu vực thường xuyên bị ngập, nên lắp đặt thiết bị chống dòng chảy ngược để ngăn nước ô nhiễm từ lũ lụt vào hệ thống ống nước.

Mặc dù các biện pháp này có thể giúp giảm thiểu rủi ro, nhưng trong trường hợp lũ lụt, việc tuân thủ các hướng dẫn an toàn và tham khảo ý kiến chuyên gia vẫn rất quan trọng.