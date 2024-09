Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia và dự báo của các chuyên gia thời tiết, trong những ngày tới, khả năng áp thấp nhiệt đới và bão tiếp nối xuất hiện trên Biển Đông gây thời tiết xấu kéo dài trên đất liền kèm theo các hiện tượng cực đoan như mưa lớn, lũ lụt, sạt lở đất, ngập úng.

CẢNH BÁO: Bão, áp thấp nhiệt đới sẽ tiếp nối trên Biển Đông

Tại TP.HCM và các tỉnh thành Nam bộ, trong 3 ngày qua, mưa xuất hiện từ sáng sớm kéo dài đến chiều tối, xen kẽ là những đợt mưa vừa và mưa to ảnh hưởng đến sinh hoạt thường nhật của người dân.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nguyên nhân xảy ra mưa vừa, mưa to trên diện rộng là do dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 17 - 20 độ vĩ bắc nối với vùng áp thấp có vị trí ở vào khoảng 19,5 - 20,5 độ vĩ bắc và 110,5 - 111,5 độ kinh đông.

Cũng theo cơ quan này, từ ngày 17 - 20.9 do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới và hoàn lưu cơn bão số 4, khu vực Bắc bộ và Trung bộ có mưa diện rộng, đặc biệt khu vực phía nam của đồng bằng Bắc bộ, phía bắc vàr Trung Trung bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 150 - 300 mm, khu vực Trung Trung bộ phổ biến từ 300 - 400 mm, có nơi cao hơn. Tại khu vực Tây nguyên và Nam bộ, xuất hiện nhiều ngày có mưa rào và giông rải rác, đặc biệt xảy ra mưa vừa, mưa to.

Bão Yagi gây ra lũ lớn trên sông Mekong, đang di chuyển về ĐBSCL

Đáng chú ý, từ nay đến ngày 20.10, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện 2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới, trong đó có 1 cơn ảnh hưởng đến đất liền nước ta. Ảnh hưởng của bão và không khí lạnh khiến cả nước có mưa vừa, mưa to xuất hiện trên diện rộng, đặc biệt khu vực Trung bộ có khả năng xuất hiện mưa lớn diện rộng.

Thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia dự báo khí tượng thủy văn, cho biết vùng áp thấp này có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trong một vài ngày tới. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của không khí lạnh ở phía bắc tràn xuống làm cho nhiệt độ mặt nước biển và không khí giảm nên vùng áp thấp không có khả năng mạnh lên thành bão. Dù vậy, ảnh hưởng của dải hội tụ và vùng áp thấp có khả năng mạnh lên sẽ gây mưa tầm tã trên khắp cả nước. Đặc biệt ở các tỉnh miền Bắc và Trung, ảnh hưởng của không khí lạnh có thể xuất hiện mưa to; các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế đến Quảng Bình có khả năng xuất hiện mưa to diện rộng, cục bộ có mưa rất to. Đợt mưa này có khả năng kéo dài đến ngày 26 - 27.9.

Khả năng áp thấp nhiệt đới và bão tiếp nối xuất hiện trên Biển Đông trong những ngày tới ẢNH: PHẠM ĐỨC

Thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan cho biết theo các trung tâm dự báo trên thế giới, từ đầu tháng 10 trên Biển Đông có khả năng đón một cơn bão rất mạnh gây mưa to, lũ lớn cho các tỉnh miền Trung. Bà con ngư dân, tàu thuyền hoạt động trên biển và người dân miền Trung cần tiếp tục theo dõi tiếp các bản tin thời tiết và chuẩn bị sẵn sàng ứng phó các tình huống thời tiết xấu, diễn biến bất ngờ.