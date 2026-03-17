Sức khỏe

Cảnh báo cá nhiễm vi tảo trong nước biển có thể gây ngộ độc

Nam Sơn
17/03/2026 06:07 GMT+7

Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) vừa tiếp nhận điều trị các bệnh nhân nhập viện do ngộ độc ciguatera. Trước đó, các bệnh nhân cùng ăn bữa tối có món cá chình, tôm tít và sò.

Theo Trung tâm Chống độc, ngộ độc ciguatera là ngộ độc thực phẩm do ăn cá bị nhiễm độc tố ciguatoxin. Độc tố ciguatoxin bắt nguồn từ loại vi tảo có tên Gambierdiscus toxicus sống trong nước biển. Các loài cá nhỏ ăn tảo, cá lớn ăn cá nhỏ, và qua chuỗi thức ăn này, độc tố tích lũy dần trong các loài cá lớn sống ở rạn san hô. 

Cảnh báo cá nhiễm vi tảo trong nước biển có thể gây ngộ độc - Ảnh 1.

TS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, kiểm tra sức khỏe bệnh nhân ngộ độc

ẢNH: NGUYÊN HÀ

Ciguatoxin hoàn toàn không màu, không mùi, không vị và không bị phá hủy bởi các phương pháp chế biến thông thường như nấu chín, đông lạnh hay ướp muối, phơi khô. Cá mang độc tố trông vẫn hoàn toàn bình thường nên rất khó phát hiện.

Với các loại cá sống tự nhiên, trong đó những loài cá có nguy cơ cao như cá nhồng, cá hồng, cá tầm, cá cháo, cá cam, cá chình, cá mú, cá mó, cá vược…, người dân nên tránh ăn nội tạng cá, vì đây là nơi tập trung nhiều độc tố nhất và thận trọng với các loại cá đánh bắt tự nhiên tại vùng rạn san hô. Người dân có thể chọn cá nuôi vì thức ăn cho cá được kiểm soát nên không có độc tố từ tảo biển. Khi xuất hiện dấu hiệu nghi ngờ ngộ độc sau khi ăn cá biển, cần đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu và điều trị kịp thời. 

Tin liên quan

Ngộ độc nặng do ăn hạt của một loại thực phẩm phổ biến

Ngộ độc nặng do ăn hạt của một loại thực phẩm phổ biến

Củ đậu là thực phẩm phổ biến, nhưng hạt của cây củ đậu lại chứa chất kịch độc, được dùng làm chế phẩm thuốc trừ sâu. Chất này có thể gây tử vong trong vòng 2 - 5 giờ sau khi ăn phải.

Khám phá thêm chủ đề

ngộ độc Độc tố hà nội
