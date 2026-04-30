Cảnh báo chiêu lừa 'SIM sai thông tin, sẽ bị khóa sau 2 giờ'

Cục Viễn thông (Bộ KH-CN) vừa đưa ra cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo mới khi các đối tượng lợi dụng chủ trương xác thực thông tin thuê bao di động để thực hiện hành vi lừa đảo.

Bộ KH-CN cảnh báo cuộc gọi lừa đảo yêu cầu xác thực SIM chính chủ ẢNH: T.N

Theo ông Nguyễn Anh Cương, Phó cục trưởng Cục Viễn thông, kịch bản của các đối tượng này là các cuộc gọi đến tự xưng là nhân viên nhà mạng hoặc cán bộ Cục Viễn thông thông báo: "SIM của ông, bà bị sai thông tin, sẽ bị khóa sau 2 giờ nữa".

Sau đó, các đối tượng lừa đảo yêu cầu chủ thuê bao làm theo hướng dẫn để "cập nhật" nhằm chiếm đoạt quyền kiểm soát SIM và rút sạch tiền trong tài khoản ngân hàng.

Ông Cương lưu ý, toàn bộ quá trình xác nhận chính chủ đều chỉ được thực hiện qua VNeID. Việc xác thực thông tin thuê bao chỉ được thực hiện qua các ứng dụng của nhà mạng (My Viettel, My VNPT, My MobiFone…) hoặc điểm giao dịch chính thức của nhà mạng đồng thời đều được cung cấp miễn phí.

"Người dân cần nâng cao cảnh giác, không truy cập vào các đường link lạ để tránh nguy cơ bị lừa đảo, chiếm đoạt thông tin", ông Cương nhấn mạnh.

Bộ KH-CN khuyến nghị người dân chủ động truy cập ứng dụng VNeID để kiểm tra, xác nhận các số thuê bao đứng tên mình. Việc này không chỉ giúp bảo vệ quyền lợi cá nhân mà còn góp phần xây dựng môi trường viễn thông an toàn, minh bạch, phục vụ chuyển đổi số quốc gia.

Theo quy định của luật Viễn thông và Nghị định 163/2024/NĐ-CP, người dân phải chịu trách nhiệm với các số thuê bao đã đăng ký nếu bị lợi dụng cho hành vi vi phạm pháp luật. Vì vậy, việc kiểm soát và xác nhận chính chủ là cần thiết.

Thông tư 08 cũng quy định rõ, người dùng có thể tra cứu toàn bộ thuê bao đứng tên mình qua VNeID để xác nhận hoặc loại bỏ các số không thuộc quyền kiểm soát một cách thuận tiện.

Các nhà mạng như Viettel, Vinaphone cũng đồng loạt cảnh báo người dùng không làm theo hướng dẫn từ các cuộc gọi giả mạo, đặc biệt là yêu cầu cung cấp OTP hoặc tải ứng dụng lạ để "xác thực thông tin".

Nhà mạng hỗ trợ người dân xác thực SIM chính chủ xuyên lễ

Theo Thông tư 08, sau khi nhận thông báo, người dùng có khoảng 30 - 60 ngày để cập nhật thông tin và bổ sung sinh trắc học. Nếu không thực hiện, thuê bao sẽ bị tạm dừng dịch vụ chiều đi.

Để tạo thuận lợi cho người dân hoàn tất các thủ tục đúng hạn, nhà mạng Viettel đã triển khai gần 50.000 điểm hỗ trợ xác thực trên toàn quốc.

Nhà mạng hỗ trợ người dân xác thực SIM chính chủ xuyên lễ ẢNH: H.THUỶ

Đặc biệt, dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5 dài ngày, toàn bộ hệ thống cửa hàng và cán bộ, nhân viên Viettel trên toàn quốc làm việc xuyên lễ để hỗ trợ người dân, đặc biệt là những người bận rộn đi làm vào ngày thường. Việc triển khai giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận dịch vụ, hoàn thành việc bảo vệ SIM chính chủ trước thời điểm bị chặn liên lạc theo quy định của Thông tư 08.

Tương tự, Vinaphone cũng tăng cường nhân sự, kéo dài thời gian phục vụ, kể cả ngoài giờ hành chính tại các điểm giao dịch trên toàn quốc để đáp ứng nhu cầu tăng cao trong các giai đoạn cao điểm. Không chỉ dừng ở kênh trực tiếp, lực lượng hỗ trợ còn được huy động xuống tận khu dân cư, tổ dân phố, trực tiếp hướng dẫn người dân, đặc biệt là người cao tuổi, người ít tiếp cận công nghệ thực hiện xác thực một cách nhanh chóng, thuận tiện.

Theo thống kê của Bộ KH-CN, hiện đã có hơn 92 triệu thuê bao được cập nhật lên VNeID, trong đó hơn 800.000 số đã được người dùng xác nhận không còn sử dụng. Quá trình rà soát sẽ tiếp tục đến ngày 15.6.

Cơ quan chức năng nhấn mạnh, bên cạnh việc chủ động cập nhật thông tin, người dân cần nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi để tránh thiệt hại không đáng có.