Từ hôm nay 15.4, bắt buộc xác thực thông tin thuê bao di động chính chủ

Từ hôm nay (15.4), Thông tư 08/2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ về xác thực thông tin đăng ký, sử dụng số thuê bao di động chính thức có hiệu lực trên toàn quốc. Ghi nhận trong ngày đầu triển khai, số lượng người dân đi xác thực thông tin tăng đột biến, dẫn đến tình trạng quá tải tại một số kênh giao dịch và hệ thống.

Tuy nhiên, thời gian thực hiện xác thực thuê bao kéo dài tối đa 2 tháng (từ 15.4 đến 15.6). Sau thời điểm 15.6, các thuê bao di động chưa hoàn tất xác thực có thể bị tạm khóa dịch vụ. Vì vậy, thời gian để thực hiện sẽ còn thong thả, không cần tập trung vào những ngày đầu tiên. Người dân sẽ nhận được thông tin về việc phải xác thực từ các kênh truyền thông, báo đài, tin nhắn của nhà mạng và thông báo trên VNeID để biết và thực hiện.

Người dân tại TP.HCM thực hiện xác thực thông tin thuê bao di động ở cửa hàng VNPT Vinaphone sáng 15.4

Các nhà mạng đều triển khai cập nhật thuê bao di động tại các cửa hàng trực tiếp, trên ứng dụng và thậm chí thông quan các cửa hàng ủy quyền. Cụ thể, VinaPhone cho biết không chỉ các giao dịch viên trực quầy, ngay cả lực lượng khối văn phòng cũng được điều động để tăng cường nhân sự tại các điểm giao dịch nhằm hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện các thao tác kỹ thuật. Các điểm giao dịch đồng loạt kéo dài thời gian làm việc. Ứng dụng MyVNPT cũng được tối ưu hóa tối đa, cho phép khách hàng chủ động xác thực ngay tại nhà qua công nghệ NFC. Riêng đối với người cao tuổi, người dân vùng sâu vùng xa hay những nhóm khách hàng yếu thế, VinaPhone đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng để tổ chức các tổ công tác lưu động.

Tương tự, việc hỗ trợ xác thực thông tin thuê bao được triển khai tại hệ thống siêu thị, cửa hàng trực tiếp, cửa hàng ủy quyền của Viettel trên toàn quốc. Đồng thời, Viettel cũng phối hợp với các chuỗi bán lẻ được ủy quyền như Thế Giới Di Động, FPT Shop, CellphoneS... nhằm mở rộng thêm các điểm tiếp nhận và hỗ trợ khách hàng, giúp người dân dễ dàng tiếp cận dịch vụ tại nơi gần nhất. Viettel Telecom cũng đồng loạt ra quân trên toàn quốc, bố trí các điểm hỗ trợ lưu động tại khu dân cư xa cửa hàng, các địa bàn vùng sâu, vùng xa, qua đó đưa dịch vụ đến gần hơn với người dân, nhất là những nhóm khách hàng gặp khó khăn trong việc di chuyển hoặc thao tác công nghệ...

Theo quy định, số thuê bao di động cần được đối soát, xác thực đầy đủ 4 trường thông tin gồm: số định danh cá nhân, họ tên, ngày sinh và dữ liệu sinh trắc học ảnh khuôn mặt, bảo đảm trùng khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc cơ sở dữ liệu căn cước. Tuy nhiên, người dùng lưu ý không cần phải xác thực thuê bao di động khi thuộc một trong những trường hợp sau:

- Đã xác thực chuẩn từ đầu: thuê bao di động đã được đăng ký và xác thực thông tin bằng tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2, hoặc bằng căn cước công dân gắn chip.

- Đã nhận được xác nhận thông tin qua ứng dụng VNeID.

Để kiểm tra thuê bao di động đã được xác thực hay chưa, người dùng soạn tin nhắn: TTTB <số giấy tờ> gửi 1414.

Lưu ý, nếu người dùng đổi điện thoại phải thực hiện xác thực lại. Nếu không, trong vòng tối đa 2 giờ kể từ khi phát hiện SIM được lắp sang một thiết bị mới, nhà mạng có nghĩa vụ tạm dừng cung cấp dịch vụ chiều đi (khóa chiều gọi điện, nhắn tin), đồng thời gửi thông báo yêu cầu chủ thuê bao thực hiện xác thực lại khuôn mặt. Người dùng có 30 ngày kể từ lúc bị khóa chiều đi để hoàn tất việc xác thực sinh trắc học lần nữa trên thiết bị mới.