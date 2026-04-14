Quy trình xử lý thuê bao di động bị khóa sau ngày 15.4

Theo quy định mới tại Thông tư 08/2026/TT-BKHCN chính thức có hiệu lực từ ngày 15.4, các doanh nghiệp viễn thông sẽ tiến hành rà soát và gửi tin nhắn thông báo đến những thuê bao có thông tin chưa trùng khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc chưa thực hiện xác thực sinh trắc học khuôn mặt. Kể từ thời điểm nhận thông báo, chủ thuê bao có quỹ thời gian từ 30 đến 60 ngày để hoàn tất việc đối soát và cập nhật dữ liệu.

Cụ thể, nếu vượt quá thời hạn trên mà không có sự phối hợp từ phía người dùng, nhà mạng sẽ áp dụng biện pháp đầu tiên là tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông chiều đi (khóa một chiều). Ở giai đoạn này, thiết bị bị chặn toàn bộ cuộc gọi và tin nhắn gửi đi, nhưng vẫn duy trì khả năng nhận cuộc gọi đến và nhận mã OTP. Để khôi phục dịch vụ, người dùng có thể tự thao tác đối soát thông tin và quét sinh trắc học trực tuyến qua ứng dụng VNeID, ứng dụng của nhà mạng (My Viettel, My VNPT, My Mobifone) hoặc đến trực tiếp các điểm giao dịch.

Để tránh rơi vào trường hợp bị xử lý thuê bao di động đang sử dụng do thiếu thông tin, người dùng có thể chủ động kiểm tra thông tin qua tin nhắn tới tổng đài dịch vụ 1414

Trong trường hợp tiếp tục bỏ qua yêu cầu chuẩn hóa ở giai đoạn một, thuê bao sẽ bị chuyển sang trạng thái khóa liên lạc hai chiều. Lúc này, thiết bị hoàn toàn bị cắt đứt kết nối mạng di động. Đáng chú ý, từ thời điểm này các phương thức mở khóa trực tuyến (qua ứng dụng trên điện thoại di động) sẽ không còn hiệu lực. Chủ thuê bao bắt buộc phải mang căn cước công dân gắn chip hoặc hộ chiếu đến trực tiếp điểm giao dịch để nhân viên đối chiếu dữ liệu và mở lại dịch vụ.

Giai đoạn cuối cùng của lộ trình xử lý là thu hồi số. Người dùng chỉ có tối đa 5 ngày kể từ thời điểm bị khóa hai chiều để thực hiện các thủ tục phục hồi. Quá thời hạn trên, nhà mạng sẽ chính thức thanh lý hợp đồng và thu hồi số thuê bao vĩnh viễn.

Siết chặt quản lý, xử lý thuê bao di động

Bên cạnh lộ trình khóa SIM, Thông tư 08/2026 cũng bổ sung quy định kiểm soát kỹ thuật nghiêm ngặt đối với hành vi thay đổi thiết bị đầu cuối. Cụ thể, khi phát hiện thao tác tháo lắp SIM sang một điện thoại khác, hệ thống sẽ tự động yêu cầu người dùng quét khuôn mặt để xác minh chính chủ. Nếu thao tác này không được hoàn tất trong vòng 2 giờ, SIM sẽ bị khóa.

Đối với cá nhân đứng tên nhiều số di động, quy định mới làm rõ việc mã OTP xác thực sẽ chỉ được gửi mặc định về số thuê bao đầu tiên đã hoàn tất quy trình minh bạch thông tin. Riêng với nhóm khách hàng nước ngoài, nếu đã được cấp định danh điện tử tại Việt Nam, thao tác xác thực có thể thực hiện trực tuyến qua VNeID; trường hợp chưa có, nhóm khách hàng này cần dùng hộ chiếu để xác minh trực tiếp tại các cửa hàng viễn thông.

Để tránh rủi ro gián đoạn liên lạc, cơ quan quản lý khuyến nghị người dân chủ động kiểm tra tình trạng thông tin thuê bao đang sử dụng. Việc tra cứu có thể thực hiện thông qua ứng dụng VNeID hoặc bằng cách nhắn tin theo cú pháp TTTB [Số Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân] gửi tổng đài 1414. Phương thức nhắn tin được áp dụng chung cho tất cả nhà mạng.