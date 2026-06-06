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Thời sự

Cảnh báo chiêu lừa 'tuyển người mẫu đồng hành World Cup 2026'

Tuyến Phan
Tuyến Phan
06/06/2026 11:27 GMT+7

Công an khuyến cáo học sinh, sinh viên cần đặc biệt cảnh giác trước chiêu trò tuyển người mẫu, diễn viên 'đồng hành World Cup 2026' trên mạng xã hội.

Công an tỉnh Phú Thọ vừa phát đi cảnh báo về một thủ đoạn lừa đảo mới, bằng cách giả mạo tuyển người mẫu, diễn viên, đại diện thương hiệu để chiếm đoạt tài sản.

Công an cảnh báo chiêu lừa 'tuyển người mẫu đồng hành World Cup 2026' - Ảnh 1.

Công an khuyến cáo người dân cảnh giác trước các chiêu trò tuyển người mẫu, đại diện thương hiệu

ẢNH: BAOCHINHPHU.VN

Theo đó, lợi dụng kỳ nghỉ hè của học sinh, sinh viên và sức hút từ các sự kiện lớn như World Cup 2026, các đối tượng tạo lập nhiều tài khoản mạng xã hội, website hoặc các hội nhóm giả mạo công ty truyền thông, trung tâm đào tạo nghệ thuật, nhãn hàng nổi tiếng.

Nhóm này đăng tải thông tin tuyển người mẫu, diễn viên, đại diện thương hiệu, cộng tác viên trực tuyến hoặc tham gia các chương trình quảng bá, sự kiện lớn.

Các đối tượng đưa ra những lời mời hấp dẫn như công việc nhẹ nhàng, thu nhập cao, được tham gia quảng cáo cho các thương hiệu nổi tiếng, có cơ hội gặp gỡ người nổi tiếng hoặc nhận được các phần thưởng, học bổng có giá trị.

Nhiều trường hợp còn quảng cáo liên quan đến các chương trình đồng hành cùng World Cup 2026 nhằm tạo sự tin tưởng cho người tham gia.

Sau khi tiếp cận và tạo dựng lòng tin, đối tượng yêu cầu nạn nhân cung cấp thông tin cá nhân, hình ảnh căn cước công dân, tài khoản ngân hàng hoặc tham gia các nhóm kín trên Telegram, Zalo...

Chúng yêu cầu nạn nhân chuyển tiền dưới nhiều hình thức như phí xác minh tài khoản, phí giữ chỗ, tiền đặt cọc, phí đồng phục hoặc thực hiện các nhiệm vụ trực tuyến để nhận hoa hồng.

Ban đầu, các đối tượng thường hoàn trả một khoản tiền nhỏ để tạo niềm tin, sau đó tiếp tục yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ có giá trị lớn hơn với lời hứa sẽ được hoàn tiền và nhận thưởng cao.

Khi nạn nhân chuyển số tiền lớn, đối tượng lừa đảo đưa ra nhiều lý do như lỗi hệ thống, chưa hoàn thành nhiệm vụ hoặc phải nộp thêm tiền để mở khóa tài khoản, cuối cùng chiếm đoạt toàn bộ số tiền và cắt đứt liên lạc.

Để không bị sập bẫy lừa đảo, công an khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, chỉ tham gia các chương trình tuyển dụng, tuyển chọn hoặc quảng bá do các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có uy tín công bố trên các kênh thông tin chính thức.

Tuyệt đối không chuyển tiền đặt cọc, phí tham gia hoặc thực hiện các giao dịch tài chính theo yêu cầu của người lạ trên mạng; không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP cho bất kỳ ai.

Đồng thời, không truy cập các đường dẫn lạ hoặc cài đặt các ứng dụng không rõ nguồn gốc trên điện thoại, máy tính.

Đối với học sinh, sinh viên, cần trao đổi với gia đình trước khi tham gia các chương trình tuyển dụng, hoạt động trực tuyến hoặc lời mời hợp tác trên mạng xã hội.

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