Cảnh báo giả mạo doanh nghiệp để lừa đảo trực tuyến

Tiền mất mới sực tỉnh

Trình bày với PV Thanh Niên, chị P.L.T.N (ngụ Q.Ô Môn, TP.Cần Thơ) kể: "Ngày 28.3, tôi có nhu cầu mua vé máy bay nên tham khảo website https://travelxanh.com. Do thông tin trên web này thể hiện khá đầy đủ nên tôi đã đặt mua vé và chuyển khoản đầy đủ. Nhưng sau đó không nhận được vé, nhân viên tư vấn tự xưng tên Nguyễn Tuấn Anh liên hệ với tôi và yêu cầu phải mua thêm bảo hiểm hàng không thì mới xuất mã vé và cam kết sẽ hoàn lại số tiền bảo hiểm này. Tin lời tư vấn, tôi đồng ý chuyển thêm số tiền bảo hiểm 3,55 triệu đồng vào một tài khoản của công ty TNHH XNC VN.

Chờ thêm một thời gian vẫn chưa thấy xuất vé, tôi hối thúc thì nhân viên viện lý do tôi nhập nội dung chuyển khoản sai, yêu cầu phải nộp thêm 7,1 triệu đồng để xác thực tài khoản mới được xuất vé và số tiền này sẽ được hoàn lại. Tổng số tiền tôi đã chuyển đến lúc này đã hơn 17 triệu đồng nhưng nhân viên vẫn tiếp tục đưa các lý do khác để yêu cầu tôi phải chuyển thêm tiền. Đến lúc này tôi mới sực tỉnh và nghi ngờ mình bị lừa nên trình báo công an".

Theo chị P.L.T.N, những đối tượng này dẫn dụ rất chuyên nghiệp bằng cách đầu tư xây dựng website, gửi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, làm giả các giấy thông báo để gài bẫy nạn nhân chuyển tiền sang một tài khoản công ty khác. "Sau khi nhận ra mình bị lừa, tôi xem kỹ lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì thông tin thể hiện trên tài liệu này là giả, hoàn toàn không đúng với mẫu đăng ký kinh doanh theo chuẩn được cơ quan chức năng ban hành. Tôi tiếp tục tìm hiểu trên các hội nhóm mạng xã hội thì mới biết cũng đã có nhiều nạn nhân bị chính băng nhóm này lừa theo cách thức nói trên. Hy vọng cơ quan công an nhanh chóng triệt phá đường dây này để tránh gây thêm thiệt hại cho người dân".

Chiêu trò núp bóng doanh nghiệp để lừa đảo tinh vi khiến nhiều người sập bẫy ẢNH: NVCC

Yêu cầu nộp tiền để xác thực tài khoản một cách vô lý và không hoàn trả lại cho nạn nhân ẢNH: NVCC

Với bẫy dẫn dụ nạp thêm tiền, nhiều nạn nhân đã bị móc túi một cách tinh vi ẢNH: NVCC

Cũng bị dính chiêu trò mạo danh công ty và dẫn dụ chuyển tiền vào tài khoản doanh nghiệp, một nạn nhân ngụ Q.5 (TP.HCM) chia sẻ: "Thông qua mạng xã hội Zalo, tôi có theo dõi một người tên H.D.H. Người này chia sẻ hoàn cảnh cá nhân trải qua cú sốc gia đình, mất hết tài sản nhưng đã có cách kiếm tiền để làm giàu, bây giờ hướng dẫn lại cho người khác cùng kiếm tiền. Tôi cũng tò mò nên bắt đầu tìm hiểu thì thấy những thông tin chuyển khoản, hóa đơn thanh toán đều thể hiện đầy đủ và trùng khớp. H.D.H giới thiệu cho một ông "thầy" kỹ thuật và dặn cứ thực hiện theo "thầy" đọc lệnh thì sẽ kiếm được tiền. Tôi cũng được hướng dẫn tải ứng dụng Ecmarket để mua bán, giao dịch qua sàn và chuyển tiền lần thứ nhất 50 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ JIN SHA MEI YUE. Khi thực hiện theo lệnh của "thầy" vòng đầu tiên, tôi thấy tiền trong tài khoản tăng lên.

Qua vòng thứ hai, "thầy" nói có gì đó bất thường và yêu cầu kiểm tra lại giao dịch thì thấy tôi vào lệnh sai. "Thầy" yêu cầu tôi nộp tiền vào app để sửa dữ liệu. Khi đó tôi cũng làm theo và chuyển khoản tiếp vào tài khoản trên số tiền 61,4 triệu đồng để thực hiện nốt vòng 3 và rút tiền về. Sau khi thực hiện hết vòng 3, tôi thực hiện lệnh rút tiền theo chỉ dẫn nhưng sau 4 - 5 tiếng vẫn không thấy tiền về. Tôi kiểm tra thì ứng dụng báo sai thông tin ngân hàng nên tài khoản tôi bị đóng băng. Khi tôi liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng thì họ bảo phải nộp 20% của số tiền rút được thì mới giải tỏa được tài khoản. Lúc này tôi không còn tiền và bắt đầu nghi ngờ. Tôi rà kỹ lại những thông tin số tài khoản của những người nhận được tiền theo nhật ký của người môi giới thì cả hai đều bảo không quen biết với người môi giới. Tôi truy cập website thì thấy hình ảnh logo, giao diện ứng dụng cũng không đúng. Tôi biết mình đã bị lừa đảo".

Lừa đảo tiền ảo vẫn nhức nhối

Thông qua tổng đài Chongluadao.vn, người dùng tên T.N.T, số điện thoại 0968123..., trình bày: "Em kết bạn với một người có Facebook tên Đàm Mạnh, lúc đầu bạn này giới thiệu là chủ shop thời trang ở Q.5 (TP.HCM), có đăng nhiều hình ảnh và bài viết nên em có lòng tin. Sau đó bạn này giới thiệu đầu tư mua bán USDT (tiền ảo qua sàn) và hướng dẫn em cùng chơi. Sau 2 lần đầu rút tiền về tài khoản thành công thì lần thứ 3, khi chơi với số tiền lớn, em không thể rút về. Hệ thống liên tục thông báo phải nộp thêm tiền để nâng cấp hạng VIP, hoàn thành đơn phúc lợi và phải đóng tiền thuế GTGT 8%. Đến giờ này em đã bị kẹt hơn 4,1 tỉ đồng không thể rút về tài khoản".

Một nạn nhân khác cũng chia sẻ trường hợp tương tự: "Chị gái tôi bán hàng online trên Facebook, có quen một người là khách hàng. Sau một thời gian, anh ta nhờ chị tôi giao dịch hộ tài khoản tiền ảo, nói rằng anh ta làm kỹ thuật cho sàn đó và đang đi công tác nước ngoài, thao tác trên máy chủ nên biết được giao dịch lúc nào là thắng nhưng không được phép mua bán. Anh ta tạo tài khoản mang tên anh ta Nguyễn Minh Toàn, bảo chị tôi anh ta sẽ hướng dẫn và chị tôi chỉ cần nhập lệnh là được. Sau đó, anh ta bảo chị tôi mở tài khoản của chị, đánh theo lệnh của anh ta vì không mấy khi anh ta nhìn được chính xác phiên thắng của sàn như thế này.

Chị tôi nộp tiền vào và chơi theo. Anh ta liên tục hối thúc chị tôi phải tận dụng vì anh ta chỉ đi công tác một thời gian thôi. Anh ta cũng nộp tiền vào tài khoản của chị tôi, đồng thời bảo chị tôi cố thêm một chút để đạt mức lợi nhuận 10% trên một giao dịch. Cho đến một ngày anh ta báo về nước, không giao dịch nữa, bảo chị vào rút tiền về. Khi chị tôi vào rút tiền, hệ thống thông báo có 2 tài khoản giao dịch trên 1 điện thoại, trùng địa chỉ IP nên phải nộp 5% giá trị tiền có trong tài khoản, tương đương 3 tỉ đồng. Anh ta lại tiếp tục đề nghị chị tôi vay mượn 200 triệu, còn anh ta giúp 2,8 tỉ đồng để nộp vào. Lúc này biết đã bị lừa, chị tôi không nộp tiền nữa thì anh ta chặn hết Zalo và Facebook".

Theo ông Ngô Minh Hiếu, Giám đốc dự án Chongluadao.vn, hình thức dụ dỗ đầu tư tiền ảo đã được cảnh báo lâu nay nhưng vẫn có nhiều người sập bẫy do chiêu trò kết bạn, nói chuyện tình cảm và tạo niềm tin bằng cách giao tài khoản tiền ảo để đăng nhập và giao dịch. Các đối tượng này đều hết sức ma mãnh và tâm lý, rất kiên nhẫn chờ đợi con mồi từng bước sập bẫy. Thực chất có nhiều sàn do chính bọn chúng lập ra, hoàn toàn có thể điều khiển được biên độ lên xuống và hiển thị con số lợi nhuận. Tuy nhiên, tất cả những con số này đều là ảo và người dùng nạp tiền thật vào sẽ không rút ra được.