Cảnh báo kẻ lừa đảo mạo danh Sở Y tế An Giang và Đồng Tháp

Sáng 5.10, tin từ Sở Y tế tỉnh An Giang cho biết, ông Phan Vân Điền Phương (Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang) vừa ký công văn gửi UBND các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn; các cơ cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm và các cơ sở hành nghề y dược trong tỉnh An Giang để thông báo về tình trạng mạo danh Sở Y tế tỉnh An Giang để lừa đảo.

Cụ thể, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh An Giang thông tin, gần đây, trên địa bàn tỉnh An Giang có một số cá nhân mạo danh công chức, thanh tra viên ngành y tế và các văn bản ký tên, đóng dấu giả mạo Sở Y tế về thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Sau đó, liên hệ đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm… để thông báo thời gian kiểm tra, giám sát cơ sở thực phẩm, yêu cầu cung cấp thông tin hồ sơ, giấy phép, hình ảnh, số tài khoản, đặt vấn đề chuyển khoản chi phí để không kiểm tra, giám sát…

Văn bản giả mạo Sở Y tế An Giang C.T.V

Sở Y tế tỉnh An Giang khẳng định không có chủ trương điện thoại, nhắn tin thông báo kiểm tra hoặc yêu cầu các cơ sở sản xuất kinh doanh báo cáo, hay nộp tiền… Đề nghị các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm và các cơ sở hành nghề y, dược trong tỉnh An Giang nâng cao tinh thần cảnh giác, tránh bị kẻ xấu lợi dụng, lừa đảo. Khi phát hiện, có thể trình báo với cơ quan công an gần nhất hoặc thông tin về Sở Y tế (số điện thoại đường dây nóng 0969871919) để được hỗ trợ.

Tại Đồng Tháp, trước đó, ông Đoàn Tấn Bửu (Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp) cũng đã thông báo về việc lãnh đạo, cán bộ Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp bị mạo danh nhiều văn bản kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm với hình thức tương tự để thông báo thời gian kiểm tra, giám sát cơ sở thực phẩm. Sau đó, yêu cầu cung cấp thông tin hồ sơ, giấy phép, hình ảnh, số tài khoản, đặt vấn đề chuyển khoản chi phí để không kiểm tra, giám sát…

Sở Y tế Đồng Tháp khẳng định, các văn bản nêu trên là không do Sở Y tế ký, ban hành, các văn bản là giả mạo Sở Y tế và đề nghị cơ quan công an phối hợp Sở làm rõ vụ việc giả mạo như trên.

Văn bản giả mạo Sở Y tế Đồng Tháp C.T.V