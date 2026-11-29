Nền tảng nhắn tin Telegram đang gửi thông báo bảo mật tới toàn bộ người dùng chạy các phiên bản iOS lỗi thời, khuyến cáo họ cài đặt bản cập nhật mới nhất. Động thái này diễn ra sau khi nhà sáng lập kiêm CEO Pavel Durov đăng bài trên mạng xã hội X, tuyên bố rằng "người dùng iPhone đang bị tấn công mạng trên quy mô lớn" và "chỉ cần mở một trang web cũng đủ khiến bạn bị hack".

Cảnh báo của ứng dụng Telegram về tình trạng tấn công mạng trên iPhone ẢNH: PHONG ĐỖ

CEO Telegram cảnh báo người dùng iPhone

Ông Durov không nêu rõ bản chất, mức độ tấn công hay lỗ hổng iOS cụ thể nào đang bị khai thác. Tuy nhiên, riêng bản cập nhật iOS 27.2 phát hành cuối tháng 10 đã khắc phục hơn 30 lỗ hổng WebKit, trong đó một số lỗi cho phép kẻ tấn công thực thi mã tùy ý qua nội dung web độc hại. Apple hiện không cho biết bất kỳ lỗ hổng nào trong số đó đã bị khai thác trên thực tế hay chưa.

Cảnh báo của Telegram xuất hiện trong bối cảnh Apple tăng tốc phát hành bản vá bảo mật cho nhiều thế hệ iOS nhằm ứng phó với các công cụ tấn công mạng ứng dụng AI. Theo trang thông tin bảo mật của hãng, Apple đã tung ra 13 đợt cập nhật iOS kèm khuyến cáo công khai từ đầu năm đến nay, cao hơn mức 12 đợt cùng kỳ năm 2025 và 9 đợt vào năm 2024.

Tổng số lỗ hổng iPhone được Apple khắc phục từ đầu năm đã lên tới 707 lỗi riêng biệt, nhiều hơn cả hai năm 2024 (302 lỗi) và 2025 (334 lỗi) cộng lại. Bên cạnh đó, trong vài tháng qua, Apple cũng phát đi ít nhất hai đợt cảnh báo phần mềm gián điệp đánh thuê tới người dùng bị nhắm mục tiêu tại 110 quốc gia vào tháng 8 và 99 quốc gia vào cuối tháng 10.

Người dùng iPhone được khuyến cáo kiểm tra và nâng cấp thiết bị lên phiên bản phần mềm mới nhất tương thích với máy. Tính đến hiện tại, các bản cập nhật mới nhất dành cho những dòng iPhone còn được hỗ trợ gồm iOS 27.2.1, iOS 26.7.3 và iOS 18.7.12.