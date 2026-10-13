Cảnh báo khi uống nhiều trà, cà phê quá nóng có thể gây ung thư

Con số này đến từ một nghiên cứu quy mô lớn, phân tích dữ liệu của gần 1 triệu người trưởng thành tại Anh trong hơn một thập kỷ. Cụ thể, trong số 2.348 ca ung thư thực quản được ghi nhận, nhóm người quen uống đồ "rất nóng" có nguy cơ mắc ung thư biểu mô tế bào vảy, một dạng ung thư thực quản, cao vượt trội so với nhóm uống ấm. Ngay cả những người chỉ thích uống "nóng" (chưa đến mức rất nóng) cũng có nguy cơ cao hơn, gần gấp đôi so với người uống ấm. Điều thú vị là mức nhiệt độ này lại không liên quan đến nguy cơ mắc dạng ung thư thực quản còn lại là ung thư biểu mô tuyến.

Cảnh báo khi uống trà, cà phê quá nóng có thể gây ung thư