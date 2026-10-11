    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Mùa mưa ẩm: Thời điểm vi khuẩn, nấm trong miệng dễ 'bùng phát'

    Mùa mưa ẩm: Thời điểm vi khuẩn, nấm trong miệng dễ 'bùng phát'

    Trúc Đặng
    Trúc Đặng

    Không chỉ da và hô hấp, khoang miệng cũng là khu vực nhạy cảm khi thời tiết ẩm ướt kéo dài. Sự thay đổi độ ẩm và thói quen ăn uống mùa mưa có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn, nấm Candida trong miệng phát triển mất kiểm soát, dẫn đến các vấn đề như nấm miệng, hôi miệng hay viêm nướu.

    Để phòng ngừa trong mùa mưa, việc duy trì vệ sinh răng miệng đều đặn — đánh răng 2 lần/ngày, dùng chỉ nha khoa, súc miệng nước muối ấm — vẫn là biện pháp nền tảng. Bên cạnh đó, bổ sung sữa chua chứa lợi khuẩn (probiotic) có thể giúp cân bằng hệ vi sinh trong miệng, hạn chế nấm phát triển quá mức.

    Mùa mưa ẩm — thời điểm vi khuẩn, nấm trong miệng dễ "bùng phát" - Ảnh 1.

    Mùa mưa ẩm: Thời điểm vi khuẩn, nấm trong miệng dễ "bùng phát"


    Tin liên quan

    Pilates, Gym hay Yoga: Bộ môn nào thực sự phù hợp với phụ nữ hiện đại?

    Pilates, Gym hay Yoga: Bộ môn nào thực sự phù hợp với phụ nữ hiện đại?

    Giữa hàng loạt bài tập luyện, phụ nữ hiện đại thường xuyên giữa Pilates, gym (tập tạ) và yoga. Thực tế, không có bộ môn nào "tốt nhất" tuyệt đối — mỗi loại hình lại mang lại lợi ích khác nhau tùy vào mục tiêu sức khỏe của mỗi người.

    Cảnh báo 4 bệnh về mắt gây mất thị lực ở người cao tuổi

    Khám phá thêm chủ đề

    mùa mưa Răng miệng vệ sinh răng miệng sữa chua nấm candida

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận