Để phòng ngừa trong mùa mưa, việc duy trì vệ sinh răng miệng đều đặn — đánh răng 2 lần/ngày, dùng chỉ nha khoa, súc miệng nước muối ấm — vẫn là biện pháp nền tảng. Bên cạnh đó, bổ sung sữa chua chứa lợi khuẩn (probiotic) có thể giúp cân bằng hệ vi sinh trong miệng, hạn chế nấm phát triển quá mức.
Mùa mưa ẩm: Thời điểm vi khuẩn, nấm trong miệng dễ 'bùng phát'
Không chỉ da và hô hấp, khoang miệng cũng là khu vực nhạy cảm khi thời tiết ẩm ướt kéo dài. Sự thay đổi độ ẩm và thói quen ăn uống mùa mưa có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn, nấm Candida trong miệng phát triển mất kiểm soát, dẫn đến các vấn đề như nấm miệng, hôi miệng hay viêm nướu.
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