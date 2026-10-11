Mùa mưa ẩm: Thời điểm vi khuẩn, nấm trong miệng dễ 'bùng phát'

Không chỉ da và hô hấp, khoang miệng cũng là khu vực nhạy cảm khi thời tiết ẩm ướt kéo dài. Sự thay đổi độ ẩm và thói quen ăn uống mùa mưa có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn, nấm Candida trong miệng phát triển mất kiểm soát, dẫn đến các vấn đề như nấm miệng, hôi miệng hay viêm nướu.