Pilates tập trung vào cơ bản cốt lõi (cốt lõi), ổn định và kiểm soát điều khiển cơ thể thông báo các động cơ có mục tiêu hơi thở hợp lý. Nghiên cứu cho thấy Pilates đã giúp nghiên cứu cải thiện sức khỏe, tăng cường, giảm đau giảm béo và hỗ trợ phục hồi chức năng vận động — phù hợp với người mới tập hoặc cần cải thiện phong cách đi bộ, tư thế sau sinh.

Trong khi đó, gym (tập tạ/khang lực) là đơn vị hiệu quả để tăng khối lượng cơ, tăng mật độ xương và cải thiện chuyển hóa — yếu tố đặc biệt quan trọng với phụ nữ khi bước vào giai đoạn tiền mãn kinh, khi nguy hiểm cơ xương và giảm khối cơ tăng cao.

Yoga lại nổi bật ở khả năng kết hợp thể thao chất niệm niệm (chánh niệm). Theo Healthline, ngoài lợi ích thể chất, yoga còn có tác động tích cực đến các vấn đề như lo âu, trầm cảm, huyết áp cao và đau mạn tính — những yếu tố ảnh hưởng nhiều đến phụ nữ trong nhịp sống hiện đại đầy áp lực.

Pilates, Gym hay Yoga: Bộ môn nào thực sự phù hợp với phụ nữ hiện đại?



