Cảnh báo loại ốp lưng có thể khiến điện thoại nhanh xuống cấp

Việc sử dụng ốp lưng là một trong những phương pháp phổ biến nhất để bảo vệ điện thoại khỏi rơi vỡ và trầy xước. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo ốp lưng cũng có thể ảnh hưởng đến chức năng của điện thoại, với tác động phụ thuộc vào chất liệu, độ dày của ốp lưng và cách sử dụng điện thoại.

Nhiều người dùng ốp lưng sai cách khiến điện thoại nóng và nhanh hỏng ẢNH: K. VĂN

Trong trường hợp sử dụng nhiều, ốp lưng không phù hợp có thể cản trở quá trình tản nhiệt, khiến thiết bị hoạt động ở nhiệt độ cao hơn mức lý tưởng. Cụ thể, nếu người dùng đặt một lớp cách nhiệt giữa điện thoại và không khí, nhiệt sẽ bị giữ lại. Một chiếc ốp lưng mỏng với mức sử dụng vừa phải sẽ không gây hại, nhưng ốp lưng dày có thể khiến các linh kiện hoạt động ngoài phạm vi nhiệt độ lý tưởng.

Các vật liệu như cao su, silicon dày và da có khả năng hấp thụ va đập tốt, nhưng lại hoạt động như chất cách nhiệt, giữ nhiệt gần bộ xử lý và pin, làm tăng tốc độ hao mòn theo thời gian. Vấn đề quá nhiệt không chỉ xảy ra khi chơi game mà còn trong các hoạt động hằng ngày như sạc nhanh, sử dụng GPS, quay video 4K hoặc thực hiện cuộc gọi video dài.

Những yếu tố làm tăng nhiệt tản ra trên điện thoại

Đặc biệt, sạc nhanh là thời điểm quan trọng, vì pin sẽ nóng lên trong quá trình này. Sử dụng ốp lưng dày khi sạc sẽ làm tăng áp suất nhiệt. Ngoài ra, việc sử dụng GPS trong thời gian dài, đặc biệt khi điện thoại tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời, cũng có thể gây ra hiện tượng quá nhiệt.

Khi nhiệt độ trong thiết bị đạt đến giới hạn, các cơ chế bảo vệ sẽ tự động giảm tần số xử lý và độ sáng màn hình để ngăn ngừa hư hỏng. Theo đó, việc sử dụng ốp lưng không phù hợp khiến điện thoại nhanh chóng đạt đến giới hạn nhiệt độ, dẫn đến tình trạng đơ máy và giảm hiệu suất.

Để bảo vệ điện thoại mà không ảnh hưởng đến hiệu suất, người dùng nên chọn ốp lưng TPU mỏng hoặc ốp lưng polycarbonate cứng, vì chúng ít cản trở khả năng tản nhiệt hơn. Ngoài ra, các mẫu ốp lưng có kết cấu bên trong hoặc các kênh dẫn siêu nhỏ cũng giúp tăng cường lưu thông nhiệt. Ngược lại, người dùng nên tránh các loại ốp lưng mềm mại, silicon quá dày, và các mẫu có nhiều lớp nhựa cứng, đặc biệt là khi sạc nhanh.

Tóm lại, ốp lưng vẫn là một trợ thủ đắc lực trong việc bảo vệ điện thoại khỏi các hư hỏng, nhưng việc lựa chọn mẫu ốp phù hợp và tháo ra khi cần thiết sẽ giúp duy trì hiệu suất và tuổi thọ của thiết bị.