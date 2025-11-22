Cảnh báo lũ: Sông Krông Ana, sông Ba đang xuống, sông Kôn đang lên lại

Bản tin sáng 22.11.2025 của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết lũ trên sông Krông Ana và sông Ba (tại Đắk Lắk), sông Dinh Ninh Hòa (tại Khánh Hòa), sông Đồng Nai (tại Đồng Nai) đang xuống, trong khi đó sông Kôn (tại Gia Lai) đang lên lại.

Cảnh báo lũ sáng 22.11 Sông Krông Ana, sông Ba đang xuống, sông Kôn đang lên lại

Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên sông Krông Ana tiếp tục xuống và ở trên mức báo động 3; sông Đồng Nai tiếp tục xuống và ở trên mức báo động 2.

Trong 12 - 24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Krông Ana tiếp tục xuống và ở trên mức báo động 3, sông Đồng Nai tiếp tục xuống và ở mức báo động 2.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo: Trong 24 giờ tới, lũ trên sông Dinh Ninh Hòa tiếp tục xuống và ở dưới mức báo động 2 đến báo động 2; lũ trên sông Kôn tại trạm Thạch Hòa dao động ở mức báo động 1 đến trên báo động 1; Lũ trên sông Srêpôk (tại Đắk Lắk) tại trạm Bản Đôn tiếp tục tăng, sau đó đạt đỉnh và giảm chậm, đỉnh lũ khả năng đạt trên mức báo động 3 từ 3,9 - 4,5 mét.

Ngập lụt vẫn diễn ra tại các tỉnh/thành phố từ Đắk Lắk đến Khánh Hòa.

Nguy cơ xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông Đồng Nai tỉnh Đồng Nai.

Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc các tỉnh/thành phố từ Đắk Lắk đến Khánh Hòa và Đồng Nai.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ như sau:

- Các lưu vực sông tỉnh Đắk Lắk: Cấp 3

- Lưu vực sông tỉnh Khánh Hòa, Đồng Nai: Cấp 2

Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội.