Theo WccfTech, công ty an ninh mạng ThreatFabric (Hà Lan) vừa công bố một báo cáo mới vào ngày 18.11 về Bazuka, bộ khung mã độc Android được phát hiện cuối tháng 10.2026. Mã độc này có khả năng đánh cắp thông tin ngân hàng, mã PIN, hình vẽ mở khóa, chặn mã OTP qua SMS và đổi địa chỉ ví tiền điện tử. Nó còn ghi thao tác bàn phím và truy cập từ xa camera, micro.

Phát hiện mã độc Android Bazuka có thể can thiệp Google Play Protect ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH WCCF TECH

Tin tặc tích hợp AI vào mã độc Bazuka để tấn công người dùng Android

Chứa bên trong mình trình chèn mã độc, lõi trung tâm và 23 mô-đun chuyên biệt, Bazuka che giấu hành vi bằng cách chụp màn hình chính hoặc màn hình khóa rồi hiển thị đè lên giao diện thật. Ngoài ra, nó lạm dụng Dịch vụ Trợ năng (Accessibility Services) và Android Debug Bridge (ADB) để bật tính năng gỡ lỗi không dây (Wireless Debugging), can thiệp Google Play Protect và truyền dữ liệu qua kênh WebSocket.

Bảng điều khiển của Bazuka hỗ trợ cả mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) cục bộ lẫn bên ngoài qua API. Tin tặc dùng AI đánh giá thiết bị và xếp hạng mục tiêu giá trị để quản lý hiệu quả hơn, thay vì để AI tự tấn công. Giao diện quản trị có tiếng Nga và tiếng Anh nhưng chưa rõ nhóm đứng sau.

Nhóm nghiên cứu phát hiện mã độc phát tán qua ứng dụng giả mạo TikTok cao cấp dành cho người lớn, từ đó xin quyền cài thêm thành phần độc hại. Dù bảng điều khiển tạo được tệp cài đặt ít quyền hạn nhằm né kiểm duyệt Google Play, ThreatFabric chưa ghi nhận mã độc này xuất hiện trên cửa hàng chính thức.

Để phòng tránh, người dùng Android cần tránh tải file APK không đáng tin cậy và kiểm tra kỹ yêu cầu cấp quyền trợ năng. Luôn bật Google Play Protect cũng giúp quét các ứng dụng cài bên ngoài Play Store nhằm hạn chế nguy cơ lây nhiễm.