Google cấm cửa hãng sản xuất Android TV cài mã độc hơn 1,3 triệu máy

Nhóm Phân tích Mối đe dọa (Threat Intelligence Group) của Google, phối hợp cùng các đối tác và Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản, vừa triệt phá mạng botnet XCPE quy mô lớn. Chiến dịch đã phơi bày hành vi của Videostrong, một hãng sản xuất phần cứng tại Trung Quốc, khi công ty này bị cáo buộc tự cài sẵn mã độc vào firmware của hơn 1,3 triệu thiết bị đầu thu Android TV để bán quyền truy cập cho tội phạm mạng.

Phát hiện hơn 1,3 triệu Android TV box bị nhà sản xuất cài sẵn mã độc

Google nhận định Videostrong vận hành hệ thống này nhằm trục lợi tài chính thông qua việc tiếp tay cho các đối tượng xấu gian lận quảng cáo, đánh cắp dữ liệu và biến thiết bị thành proxy dân cư trên mạng gia đình của nạn nhân. Để vượt qua các bài kiểm định cấp chứng nhận Android TV, công ty này đã làm rối mã để che giấu hành vi và chỉ kích hoạt mã độc sau lần khởi động máy đầu tiên.

Hàng triệu box Android TV bị cài cắm mã độc ngay trong firmware ẢNH: NORTON

Mã độc x.cpe được nhúng sâu vào firmware với đặc quyền hệ thống, tự động cài lại sau mỗi lần khởi động dù người dùng đã gỡ ứng dụng. Nó có thể vô hiệu hóa Google Play Protect, tự ý tải phần mềm, chụp màn hình, chèn thao tác phím và đánh cắp thông tin tài khoản. Ngoài Android TV box, mã độc còn lây lan sang máy hát karaoke, biển quảng cáo kỹ thuật số và thiết bị y tế từ xa.

Trước nguy cơ này, Google đã dùng biện pháp pháp lý đánh sập hạ tầng máy chủ điều khiển của Videostrong và các biến thể liên quan, cắt đứt quyền truy cập vào ít nhất 10 triệu thiết bị khác. Công ty cũng cấm vĩnh viễn Videostrong cùng các công ty con sản xuất thiết bị Android có chứng nhận hoặc cung ứng phần mềm cho đối tác.

Google hiện nâng cấp quy trình xác minh firmware trên Android TV nhằm ngăn chặn các nguy cơ tương tự. Sự cố này cũng là lời nhắc nhở người dùng nên ưu tiên lựa chọn thiết bị phát trực tuyến từ các thương hiệu uy tín.