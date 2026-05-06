Tính năng ẩn giúp Android TV mượt mà như mới

Bạn đã bao giờ cảm thấy khó chịu vì chiếc Android TV ngày càng phản hồi chậm chạp? Đừng vội mang ra thợ sửa chữa hay tốn tiền nâng cấp thiết bị mới. Ngay bên trong chiếc Smart TV đang giấu một "công tắc" bí mật, có thể giải quyết dứt điểm tình trạng này chỉ với vài thao tác đơn giản.

Có cách để tinh chỉnh Android TV mượt mà hơn sau thời gian dài sử dụng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TOSHIBA

Theo đó, tương tự như smartphone, Android TV cũng sở hữu một khu vực cài đặt ẩn mang tên "Developer options", vốn là nơi cung cấp cho người dùng quyền kiểm soát sâu hơn vào hệ thống để tối ưu hóa hiệu suất và trải nghiệm hằng ngày. Mặc dù không thể biến một chiếc TV cũ thành cấu hình thế hệ mới nhất, nhưng việc can thiệp vào menu này sẽ giúp thiết bị phản hồi nhanh hơn, hoạt động mượt mà và đúng ý bạn hơn.

Cách mở khóa menu ẩn Developer options

Giao diện nâng cao này được giấu khá kỹ để tránh người dùng thông thường vô tình thay đổi hệ thống. Để kích hoạt, bạn chỉ cần làm theo các bước sau bằng chiếc điều khiển từ xa:

Truy cập vào menu Settings trên TV.

Tìm đến mục River hay System (hoặc tùy chọn tương đương theo thương hiệu thiết bị), sau đó cuộn xuống chọn About.

Tìm dòng Android TV OS build và nhấn OK liên tục vào đó. Một thông báo nhỏ sẽ đếm ngược số lần nhấn còn lại. Hãy tiếp tục cho đến khi dòng chữ You're now a developer xuất hiện.

và nhấn OK liên tục vào đó. Một thông báo nhỏ sẽ đếm ngược số lần nhấn còn lại. Hãy tiếp tục cho đến khi dòng chữ You're now a developer xuất hiện. Lúc này, hãy quay trở lại menu System, bạn sẽ thấy một mục mới vừa xuất hiện có tên Developer options. Đây chính là menu đáng giá để bắt đầu tinh chỉnh cho TV.

TV thông báo đã kích hoạt chế độ Developer options ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH GADGET HACKS

4 thay đổi nhỏ mang lại trải nghiệm Android TV tốt hơn

Nhà sản xuất thường thiết lập mọi thứ ở mức đủ dùng cho số đông. Nhưng với Developer options, bạn có thể cá nhân hóa lại chiếc TV qua 4 điều chỉnh đáng giá sau:

1. Cân bằng lại màu sắc với sRGB

Nếu bạn cảm thấy màu sắc TV quá rực rỡ hoặc giả tạo, hãy thử bật tính năng sRGB. Tùy chọn này giúp tông màu da và các cảnh phim sáng trở nên chân thực, dịu mắt và tự nhiên hơn. Ngược lại, nếu là tín đồ của màu sắc rực rỡ, bạn hoàn toàn có thể bỏ qua bước này.

2. Tối ưu hóa dung lượng lưu trữ nhật ký

Đây là mức dung lượng bộ nhớ TV dùng để lưu trữ nhật ký hoạt động ngầm. Hãy tìm mục Logger buffer sizes và đặt ở mức 64K hoặc 256K. Mức này vừa đủ để giữ lại các chẩn đoán lỗi khi cần thiết, vừa giải phóng được đáng kể bộ nhớ đệm, giúp hệ thống không bị ì ạch.

Dung lượng lưu trữ nhật ký trên Android TV ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH MAKEUSEOF

3. Tăng tốc độ phản hồi

Đây là chìa khóa để TV có cảm giác mượt mà và phản hồi bạn nhanh hơn. Trong menu, hãy tìm ba tùy chọn Window animation scale, Transition animation scale và Animator duration scale.

Mặc định, tất cả đều ở mức 1x. Hãy chuyển toàn bộ xuống mức 0,5x. Ngay lập tức, bạn sẽ thấy các menu mở nhanh hơn, thao tác chuyển ứng dụng sắc bén hơn và độ trễ gần như biến mất.

4. Kiểm soát tiến trình chạy ngầm

Việc để quá nhiều ứng dụng chạy ngầm là nguyên nhân chính gây giật lag. Hãy tìm đến mục Background process limit và giới hạn ở mức "2 process". Thiết lập này giúp duy trì hiệu suất mượt mà nhưng vẫn cho phép bạn quay lại một hoặc hai ứng dụng vừa mở trước đó mà không phải tải lại từ đầu.

Giới hạn ứng dụng chạy ngầm ở mức 2 tiến trình ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH MAKEUSEOF

Chỉ với vài thao tác nhỏ, bạn đã tự tay thiết lập được phiên bản tốt nhất của chiếc TV. Hãy thử thay đổi ngay để cảm nhận sự khác biệt.