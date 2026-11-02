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    13,4 triệu người dùng Chrome bị lợi dụng suốt một thập kỷ qua

    Phong Đỗ
    Phong Đỗ

    Chuyên gia an ninh mạng vừa phát hiện hơn 300 tiện ích mở rộng trên trình duyệt Chrome lén lút chuyển hướng truy vấn của khoảng 13,4 triệu người dùng.

    Chuyên gia nghiên cứu John Tuckner thuộc công ty an ninh mạng Socket vừa phát hiện 319 tiện ích mở rộng trên Google Chrome đã âm thầm can thiệp vào cài đặt tìm kiếm mặc định của người dùng suốt một thập kỷ qua.

    Ước tính có khoảng 13,4 triệu lượt cài đặt bị ảnh hưởng bởi chiến dịch này. Toàn bộ lưu lượng tìm kiếm đều bị chuyển hướng qua các máy chủ do bên vận hành kiểm soát trước khi trả về kết quả trên Yahoo hoặc Bing, giúp kẻ đứng sau thu thập dữ liệu và hưởng tiền hoa hồng giới thiệu.

    13,4 triệu người dùng Chrome bị lợi dụng suốt một thập kỷ qua - Ảnh 1.

    Hơn 300 tiện ích mở Chrome lén chuyển hướng truy vấn của khoảng 13,4 triệu người

    ẢNH: CHATGPT

    Hàng triệu người dùng Chrome bị chuyển hướng tìm kiếm suốt một thập kỷ

    Các tiện ích này thường núp bóng dưới dạng công cụ hỗ trợ như chuyển đổi PDF, tra cứu sách hướng dẫn, tìm kiếm an toàn hay tìm kiếm AI và được quảng bá qua các mạng lưới như Google Ads. Đáng chú ý, dù nằm trên cửa hàng chính thức của Google, phần lớn các tiện ích lại được đặt ở chế độ không công khai. Kẻ gian đã lợi dụng cơ chế này để dẫn dắt nạn nhân từ các mẩu quảng cáo sang trang đích rồi hoàn tất cài đặt trên cửa hàng chính thức nhằm tạo vỏ bọc tin cậy.

    Mối đe dọa lớn nhất đối với người dùng là việc bên vận hành có thể đọc trọn vẹn mọi nội dung tìm kiếm liên quan đến sức khỏe, tài chính, công việc và đời tư. Theo Socket, mỗi truy vấn thường được đính kèm mã định danh duy nhất, cho phép kẻ xấu theo dõi và liên kết hành vi của một người dùng trong thời gian dài. Ngoài ra, máy chủ trung gian còn có khả năng điều hướng lưu lượng đến các trang lừa đảo hoặc chứa mã độc, dù hiện chưa ghi nhận bằng chứng cho thấy các tiện ích này đã thực hiện hành vi trên.

    Để tự bảo vệ, người dùng được khuyến nghị truy cập đường dẫn chrome://extensions trên trình duyệt để rà soát và gỡ bỏ ngay những tiện ích không rõ nguồn gốc hoặc đối chiếu với danh sách cảnh báo của Socket (socket.dev/blog/searchjacked). Bên cạnh đó, người dùng cần kiểm tra mục Công cụ tìm kiếm trong phần Settings của Chrome; nếu thấy thông báo có tiện ích đang kiểm soát thiết lập, hãy tiến hành xem xét và xóa bỏ tiện ích đó.

    Chrome cũng lưu ý việc không xuất hiện cảnh báo nói trên không đồng nghĩa với việc mọi tiện ích đã an toàn tuyệt đối. Người dùng nên chủ động quét lại thiết bị bằng công cụ bảo mật như Malwarebytes, Kaspersky… để phát hiện và loại bỏ triệt để các tiện ích độc hại cùng những phần mềm nguy hiểm có thể đang xâm nhập hệ thống.

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