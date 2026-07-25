Cảnh báo nguy cơ lây bệnh truyền nhiễm sang người từ ve rận trên thú cưng

Những ngày gần đây, một số bạn đọc phản ánh đến Báo Thanh Niên tình trạng thú cưng mắc bệnh ký sinh trùng máu do ve rận đang gia tăng mạnh. Thực tế này không chỉ ảnh đến vật nuôi và còn mang nhiều mầm bệnh có thể truyền nhiễm cho người.



Ngày 24.7, trao đổi với PV Thanh Niên, bác sĩ thú y Trần Công Bằng, Giám đốc Bệnh viện Thú y MB Vet Huế, cho biết chỉ tính riêng tại Bệnh viện Thú y MB Vet Huế, trong vòng 2 tuần qua đã tiếp nhận điều trị cho hơn 30 trường hợp chó mắc bệnh. Đây là tình trạng báo động về mức độ nguy hiểm của ve rận đối với động vật nuôi, đồng thời cảnh báo về rủi ro truyền nhiễm bệnh trực tiếp từ ve rận sang người.

Một chú chó chảy máu mũi do nhiễm ký sinh trùng máu ẢNH: TRẦN CÔNG BẰNG

Theo bác sĩ thú y Trần Công Bằng, tình trạng chó bị ký sinh trùng máu gây ra hiện tượng chảy máu mũi ồ ạt. Do tâm lý chủ quan từ phía người nuôi, nhiều chú chó đã tử vong đáng tiếc khi đưa đến cơ sở y tế.

Bác sĩ Trần Công Bằng lý giải, ve rận chính là ổ chứa mầm bệnh nguy hiểm trên cơ thể động vật. Khi ký sinh trên chó, ve truyền ký sinh trùng máu Babesia và Ehrlichia khiến vật nuôi bị sốt cao, chảy máu mũi, tiểu ra máu và có thể tử vong nếu không được can thiệp y tế kịp thời.

Mầm bệnh có thể tấn công sang người

Nguy hiểm hơn, mầm bệnh này hoàn toàn có thể tấn công sang người khi ve rận rơi ra sàn nhà, bò vào giường chiếu rồi đốt người nuôi. Vết đốt từ ve mang mầm bệnh có thể dẫn đến sốt phát ban hoặc bệnh Lyme - một căn bệnh nhiễm trùng gây ra các cơn đau khớp mạn tính cho người bệnh, đặc biệt là trẻ nhỏ.

Bên cạnh nguy cơ nhiễm bệnh từ vết đốt của ve, thói quen tiếp xúc gần gũi với vật nuôi chưa qua phòng bệnh cũng là con đường ngắn nhất lây nhiễm các loại giun sán оnас nguy hiểm sang người.

Bác sĩ Bằng phân tích, chó mèo có thể nhiễm giun sán từ môi trường đất hoặc từ việc ăn thịt sống. Trứng giun sán theo phân thải ra ngoài, bám chặt vào lông, lưỡi vật nuôi cũng như sàn nhà và các vật dụng trong gia đình.

Trong đó, giun đũa chó mèo có tên khoa học Toxocara là loại đặc biệt nguy hiểm. Khi trứng giun xâm nhập vào ruột người, chúng nở thành ấu trùng di chuyển khắp cơ thể lên gan, phổi, mắt và não, gây nên tình trạng ngứa da kéo dài, nổi mề đay, ho, mờ mắt hoặc thậm chí co giật ở trẻ em.

Một loài ký sinh trùng khác là giun móc Ancylostoma lại xâm nhập bằng cách chui qua da bàn chân khi người đi chân đất trên vùng đất chứa phân chó mèo, gây ngứa ngáy, tạo các đường ngoằn ngoèo dưới da và dẫn đến thiếu máu.

Đáng chú ý, ve rận còn là trung gian lây truyền sán dây và sán chó Echinococcus cực kỳ nguy hiểm. Khi chó mèo liếm lông và nuốt phải ve hoặc bọ chét chứa ấu trùng sán, chúng sẽ nhiễm sán dây. Trẻ em ôm hôn vật nuôi hoặc vô tình nuốt phải bọ chét mang mầm bệnh cũng sẽ bị lây nhiễm.

Riêng đối với loài sán chó Echinococcus, ấu trùng khi vào cơ thể người sẽ hình thành các nang sán nguy hiểm ở gan và phổi, bắt buộc phải thực hiện phẫu thuật để can thiệp loại bỏ.

Trứng giun đũa (Toxocara canis) dưới kính hiển vi được tìm thấy trong phân của chó ẢNH: TRẦN CÔNG BẰNG

Người nuôi cần tuân thủ lịch tẩy giun định kỳ

Để bảo vệ sức khỏe cho vật nuôi và các thành viên trong gia đình, đặc biệt là những nhà có trẻ nhỏ, bác sĩ thú y khuyến cáo người nuôi cần tuân thủ nghiêm ngặt lịch tẩy giun định kỳ. Đối với chó mèo con, cần tẩy giun 2 tuần/lần cho đến khi đạt 3 tháng tuổi; sau đó duy trì mỗi tháng một lần đến 6 tháng tuổi, đối với chó lớn là 3 tháng/lần.

Người nuôi thú cưng cũng nên chủ động tẩy giun định kỳ 6 tháng/lần.

Trong sinh hoạt hằng ngày, tuyệt đối không cho chó mèo ăn thịt sống hay thả rông ra các bãi đất chứa phân của động vật khác.

Chủ nuôi cần duy trì thói quen rửa tay bằng xà phòng sau khi chơi với vật nuôi và trước khi ăn uống, không cho thú cưng liếm mặt hoặc ngủ chung giường nếu chưa được ngừa ve rận và tẩy giun đầy đủ.

Việc dọn vệ sinh phân chó mèo mỗi ngày và xịt sát khuẩn sàn nhà thường xuyên là hết sức cần thiết. Trường hợp trẻ em xuất hiện triệu chứng ngứa da hoặc nổi mề đay tái đi tái lại sau khi tiếp xúc với thú cưng, gia đình cần nhanh chóng đưa trẻ đến các cơ sở y tế để được xét nghiệm và điều trị nhiễm khuẩn kịp thời.