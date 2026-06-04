Cảnh báo: Những chiêu lừa đảo đang diễn ra

Giả mạo Fanpage khu du lịch, resort, khách sạn

Ngày 1.6, chị N.T.T.N, số điện thoại 0909334xxx, ngụ tại TP.HCM trở thành nạn nhân bị lừa mất 1,3 triệu đồng tiền đặt cọc cho kỳ nghỉ hè của gia đình. "Tôi liên hệ với fanpage của resort Terracotta Phan Thiết và được tư vấn, hướng dẫn. Sau khi chốt lịch đặt phòng vào ngày 6-7.6, nhân viên tư vấn đã gửi phiếu xác nhận đặt phòng và cung cấp mã QR cùng thông tin tài khoản ngân hàng để chuyển khoản đặt cọc. Tin tưởng đây là fanpage chính thức của resort, tôi đã chuyển khoản 1,3 triệu đồng. Sau khi chuyển tiền, đối tượng gửi tiếp một liên kết yêu cầu "Xác nhận thanh toán", tôi bấm vào và thực hiện theo hướng dẫn thì phát hiện có dấu hiệu bất thường. Tuy nhiên, liên hệ lại thì không được hỗ trợ và nhận ra mình đã bị lừa".

Du khách cần kiểm tra kỹ thông tin minh bạch của fanpage trước khi liên hệ đặt phòng để tránh bị lừa đảo ẢNH: KHANG KA

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, hiện có rất nhiều fanpage giả mạo các khu du lịch, các resort, khách sạn nổi tiếng để lừa đảo tiền cọc của khách. Những fanpage này được tạo lập với hình ảnh và video clip đánh cắp nên giống như thật, cần phải tìm hiểu kỹ thông tin ở mục thông tin minh bạch để xác minh trang fanpage chính chủ hay giả mạo. Ví dụ, trường hợp bị lừa đảo nêu trên, fanpage được tạo từ năm 2021 với tên ban đầu là "Ong Cúc", sau đó mới đổi tên thành "Terracotta Resort Mũi Né Phan Thiết" vào tháng 3.2025. Thông tin minh bạch của Facebook cho thấy người quản lý trang không ở Việt Nam mà đến từ Campuchia, Ấn Độ, Philippines.

Khuyến cáo: Người dân có nhu cầu đặt phòng cần liên hệ website chính thức của khách sạn/resort; đặt phòng qua các nền tảng uy tín như Booking, Agoda, Traveloka… ✅ Kiểm tra mục "Tính minh bạch của Trang" trên Facebook: ngày tạo trang, lịch sử đổi tên, quốc gia quản lý trang. ✅ Không bấm vào các liên kết yêu cầu "xác nhận thanh toán", "xác minh giao dịch", "nhận hoàn tiền" sau khi đã chuyển khoản. ✅ Nếu nghi ngờ bị lừa đảo: Ngừng mọi giao dịch, liên hệ ngay ngân hàng để báo cáo, lưu lại tin nhắn, biên lai chuyển tiền, trình báo cơ quan công an.

Giả mạo cơ quan nhà nước giúp thu hồi tiền lừa đảo

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều fanpage Facebook giả mạo cơ quan nhà nước như "Bộ Tài chính Việt Nam", "Cục An ninh mạng", "Bộ Công an", "Văn phòng Chính phủ"… với mục đích lừa đảo những người đã từng bị mất tiền trên mạng. Các đối tượng lừa đảo manh động sử dụng cả logo quốc huy, biểu tượng Bộ Công an, Bộ Tài chính, hình ảnh hội nghị, hoạt động của cơ quan nhà nước. Đánh vào tâm lý người bị lừa đảo muốn lấy lại tiền, các fanpage này đăng nội dung như: "Thu hồi 100% tiền bị lừa", hỗ trợ lấy lại tiền từ sàn đầu tư", "truy thu giao dịch bất hợp pháp", "tiếp nhận hồ sơ trực tuyến 24/7....

Người dân cần cảnh giác với chiêu trò giả mạo fanpage cơ quan chức năng để lừa gạt ẢNH: KHANG KA

Đáng nói, fanpage "Bộ Tài chính" giả mạo hiện đang chạy quảng cáo rầm rộ và có dấu hiệu mạo danh lừa đảo hết sức rõ ràng. Fanpage này tự nhận là cơ quan nhà nước nhưng lại chạy quảng cáo các nội dung "thu hồi 100% vốn", "truy thu giao dịch bất hợp pháp"... Những lời quảng cáo này nhằm thu hút người từng bị mất tiền vào các app đầu tư, tiền ảo, làm nhiệm vụ, hẹn hò online… đồng thời yêu cầu liên hệ riêng để trao đổi, trình bày cụ thể. Thực tế, cơ quan công an, Bộ Tài chính, Cục An ninh mạng... không thu phí qua Facebook để "thu hồi tiền lừa đảo". Do đó, người dân không chuyển tiền cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào tự xưng có thể lấy lại tiền đã bị lừa; không cung cấp CCCD, thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP cho người lạ.

Theo các chuyên gia an ninh mạng, sau khi nạn nhân nhắn tin liên hệ, đối tượng lừa đảo sẽ thu thập thông tin cá nhân, yêu cầu gửi sao kê ngân hàng, yêu cầu cung cấp CCCD, tài khoản... Các đối tượng thường yêu cầu nộp "phí xác minh hồ sơ", nộp "phí phong tỏa tài khoản", nộp "thuế hoàn tiền", nộp "phí luật sư" hoặc "phí giải ngân"... Bước cuối cùng, sau khi nhận tiền, chúng cắt liên lạc hoặc tiếp tục yêu cầu nộp thêm nếu vẫn chưa bị phát hiện hành vi lừa đảo.

Nếu ai đó hứa hẹn "thu hồi 100% tiền bị lừa" và yêu cầu bạn nộp tiền trước, gần như chắc chắn đó là một vụ lừa đảo tiếp theo. Chuyên gia an ninh mạng



