Người dùng cần lường trước các tác dụng phụ như ê buốt kéo dài hay kích ứng mô mềm để có phương án xử lý khoa học, thay vì chỉ kỳ vọng vào kết quả thẩm mỹ tức thời. Hiệu quả làm trắng răng phụ thuộc lớn vào bảng thành phần sản phẩm, bất kể bạn điều trị chuyên nghiệp hay tự thực hiện tại nhà. Các loại kem đánh răng hay gel tẩy thường chứa chất mài mòn, chất tạo màu, hoạt chất peroxide hoặc chất hoạt động bề mặt. Những thành phần hóa học này nếu không được kiểm soát nồng độ sẽ trực tiếp gây hại cho cấu trúc răng.

Cảnh báo những nguy cơ khi sử dụng các sản phẩm làm trắng răng