Theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ), sau khi uống rượu bia, cồn được hấp thu qua dạ dày và ruột non vào máu, sau đó phân bố khắp cơ thể. Nồng độ cồn trong máu (BAC) thường đạt đỉnh sau khoảng 30 – 90 phút kể từ khi uống. Hơn 90% lượng cồn được chuyển hóa tại gan. Tại đây, ethanol bị oxy hóa thành acetaldehyde, sau đó chuyển thành acetate và cuối cùng phân hủy thành CO₂ cùng nước để đào thải khỏi cơ thể. Chỉ khoảng 2 - 5% cồn được thải ra dưới dạng nguyên vẹn qua nước tiểu, mồ hôi hoặc hơi thở. Vì vậy, khi tính thời gian cơ thể đào thải hết cồn, cần lưu ý rằng gan là cơ quan quyết định tốc độ chuyển hóa và thải trừ cồn.

Cơ thể cần bao lâu để đào thải hết cồn do uống rượu bia?