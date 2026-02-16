Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Cơ thể cần bao lâu để đào thải hết cồn do uống rượu bia?
Video Sức khỏe

Cơ thể cần bao lâu để đào thải hết cồn do uống rượu bia?

Triệu Hà - Ngọc Quý
16/02/2026 05:00 GMT+7

Sau khi uống rượu bia, nhiều người tin rằng chỉ cần uống cà phê, tắm nước lạnh hoặc ngủ một giấc là cơ thể sẽ nhanh chóng “giải rượu”. Nhưng thực tế, cồn được đào thải theo cơ chế hoàn toàn khác và không có cách nào làm quá trình này diễn ra nhanh hơn. Vậy sau khi uống rượu bia, cơ thể cần bao lâu để đào thải hết cồn?

Theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ), sau khi uống rượu bia, cồn được hấp thu qua dạ dày và ruột non vào máu, sau đó phân bố khắp cơ thể. Nồng độ cồn trong máu (BAC) thường đạt đỉnh sau khoảng 30 – 90 phút kể từ khi uống. Hơn 90% lượng cồn được chuyển hóa tại gan. Tại đây, ethanol bị oxy hóa thành acetaldehyde, sau đó chuyển thành acetate và cuối cùng phân hủy thành CO₂ cùng nước để đào thải khỏi cơ thể. Chỉ khoảng 2 - 5% cồn được thải ra dưới dạng nguyên vẹn qua nước tiểu, mồ hôi hoặc hơi thở. Vì vậy, khi tính thời gian cơ thể đào thải hết cồn, cần lưu ý rằng gan là cơ quan quyết định tốc độ chuyển hóa và thải trừ cồn.

Cơ thể cần bao lâu để đào thải hết cồn do uống rượu bia?- Ảnh 1.

Cơ thể cần bao lâu để đào thải hết cồn do uống rượu bia?

 

Tin liên quan

Vì sao đau họng dễ 'ghé thăm' ngày tết?

Vì sao đau họng dễ 'ghé thăm' ngày tết?

Đau họng là một trong những vấn đề sức khỏe dễ gặp nhất trong dịp tết nhưng thường bị xem nhẹ. Sự thay đổi thói quen sinh hoạt, ăn uống nhiều đồ cay nóng, ngọt, lạnh, cùng với việc nói nhiều, thức khuya và tiếp xúc đông người khiến cổ họng dễ bị kích ứng và viêm chỉ sau vài ngày nghỉ lễ.

Cảnh báo thuốc lá làm tăng nguy cơ mù lòa

Khám phá thêm chủ đề

cồn đào thải cồn rượu bia Gan nồng độ cồn uống rượu bia
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận