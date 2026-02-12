Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Sau khi uống rượu bia, cơ thể mất bao lâu mới đào thải hết cồn?

Ngọc Quý
Ngọc Quý
12/02/2026 09:08 GMT+7

Sau khi uống rượu bia, lượng cồn trong rượu bia được hấp thu qua dạ dày, ruột non vào máu, rồi phân bố khắp cơ thể. Cồn được chuyển hóa chủ yếu ở gan, phần nhỏ bị thải nguyên dạng qua nước tiểu, mồ hôi, hơi thở.

Tốc độ cơ thể đào thải cồn không thể tăng lên bằng cách uống cà phê, tắm lạnh hay ăn nhiều hơn. Về cơ bản, quá trình này cần có thời gian và do khả năng chuyển hóa của gan quyết định, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Sau khi uống rượu bia, cơ thể mất bao lâu mới đào thải hết cồn? - Ảnh 1.

Tùy vào lượng rượu bia uống vào mà cơ thể mà cần bao nhiêu thời gian để xử lý hết cồn

ẢNH: AI

Sau khi uống rượu bia, nồng độ cồn trong máu (BAC) thường đạt đỉnh vào khoảng 30-90 phút. Hơn 90% cồn bị ô xy hóa ở gan. Cồn ethanol được chuyển hóa thành acetate, cuối cùng thành CO₂ và nước. Chỉ khoảng 2-5% cồn được thải ra nguyên dạng qua nước tiểu, mồ hôi hoặc hơi thở. Như vậy, gan là chính là nơi quyết định tốc độ chuyển hóa cồn.

Tốc độ chuyển hóa cồn của gan là có giới hạn. Các nghiên cứu cho thấy cơ thể thường mất khoảng 1-2 giờ để gan chuyển hóa hết 1 đơn vị đồ uống có cồn. Theo đó, 1 đơn vị tiêu chuẩn sẽ tương đương 1 lon bia 330 ml với 5% cồn, 150 ml rượu vang có 12% cồn hay 45 ml rượu mạnh 40% cồn.

Trong trường hợp uống mức độ vừa, ví dụ 3-4 đơn vị trong vài giờ, thì mức nồng độ cồn trong máu có thể về gần 0 trong 3–6 giờ sau khi ngừng uống. Thế nhưng, dấu vết cồn vẫn có thể còn phát hiện trong nhiều giờ sau đó tùy vào loại xét nghiệm và cơ địa.

Nếu uống nhiều đến mức say, chẳng hạn từ 8-10 đơn vị, thì có thể cần 12-24 giờ để nồng độ cồn trong máu trở về 0. Trong nhiều trường hợp, thời gian thậm chí có thể lâu hơn mốc 24 giờ.

Nồng độ cồn trong máu có thể về 0 sau vài giờ nếu uống ít hoặc vừa. Thế nhưng, không có mẹo nào đáng tin cậy để làm nồng độ cồn trong cơ thể mất nhanh hơn, chỉ thời gian và chức năng gan mới quyết định, theo Healthline.

Tin liên quan

Bác sĩ chỉ mẹo hay để bạn bớt rượu bia trong dịp tết này

Bác sĩ chỉ mẹo hay để bạn bớt rượu bia trong dịp tết này

Các chuyên gia cho biết lên kế hoạch trước có thể giúp bạn 'né' được việc uống quá nhiều rượu bia trong các ngày tết.

Khám phá thêm chủ đề

rượu bia Gan nồng độ cồn đào thải cồn uống bia ngày tết
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận