Sau khi uống rượu bia, cơ thể mất bao lâu mới đào thải hết cồn?

Tốc độ cơ thể đào thải cồn không thể tăng lên bằng cách uống cà phê, tắm lạnh hay ăn nhiều hơn. Về cơ bản, quá trình này cần có thời gian và do khả năng chuyển hóa của gan quyết định, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Tùy vào lượng rượu bia uống vào mà cơ thể mà cần bao nhiêu thời gian để xử lý hết cồn ẢNH: AI

Sau khi uống rượu bia, nồng độ cồn trong máu (BAC) thường đạt đỉnh vào khoảng 30-90 phút. Hơn 90% cồn bị ô xy hóa ở gan. Cồn ethanol được chuyển hóa thành acetate, cuối cùng thành CO₂ và nước. Chỉ khoảng 2-5% cồn được thải ra nguyên dạng qua nước tiểu, mồ hôi hoặc hơi thở. Như vậy, gan là chính là nơi quyết định tốc độ chuyển hóa cồn.

Tốc độ chuyển hóa cồn của gan là có giới hạn. Các nghiên cứu cho thấy cơ thể thường mất khoảng 1-2 giờ để gan chuyển hóa hết 1 đơn vị đồ uống có cồn. Theo đó, 1 đơn vị tiêu chuẩn sẽ tương đương 1 lon bia 330 ml với 5% cồn, 150 ml rượu vang có 12% cồn hay 45 ml rượu mạnh 40% cồn.

Trong trường hợp uống mức độ vừa, ví dụ 3-4 đơn vị trong vài giờ, thì mức nồng độ cồn trong máu có thể về gần 0 trong 3–6 giờ sau khi ngừng uống. Thế nhưng, dấu vết cồn vẫn có thể còn phát hiện trong nhiều giờ sau đó tùy vào loại xét nghiệm và cơ địa.

Nếu uống nhiều đến mức say, chẳng hạn từ 8-10 đơn vị, thì có thể cần 12-24 giờ để nồng độ cồn trong máu trở về 0. Trong nhiều trường hợp, thời gian thậm chí có thể lâu hơn mốc 24 giờ.

Nồng độ cồn trong máu có thể về 0 sau vài giờ nếu uống ít hoặc vừa. Thế nhưng, không có mẹo nào đáng tin cậy để làm nồng độ cồn trong cơ thể mất nhanh hơn, chỉ thời gian và chức năng gan mới quyết định, theo Healthline.