Cảnh báo rủi ro hợp tác đầu tư qua các trang Tikop, Topi, Buff...

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa đưa ra khuyến cáo nhà đầu tư về hoạt động hợp tác đầu tư trên môi trường mạng. Cụ thể, hiện nay một số doanh nghiệp thông qua các ứng dụng và một số các website trên nền tảng mạng xã hội (Tikop, Buff, Topi,…) tổ chức huy động vốn của các nhà đầu tư bằng hình thức ký hợp đồng hợp tác đầu tư, sau đó ủy thác cho các công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán để thực hiện đầu tư vào các sản phẩm tài chính.

Hoạt động huy động vốn bằng hình thức hợp đồng hợp tác đầu tư thông qua các ứng dụng và website nêu trên không do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quản lý, cấp phép. Nhà đầu tư có thể gặp rủi ro khi có tranh chấp xảy ra mà không được pháp luật về chứng khoán bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp. Do vậy, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cảnh báo nhà đầu tư cần thận trọng, tìm hiểu kĩ về pháp lý khi thực hiện giao dịch hợp tác đầu tư qua các ứng dụng, website trên môi trường mạng.

Một số website tổ chức huy động vốn qua hợp đồng hợp tác đầu tư ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Thử tìm hiểu trên website Tikop thuộc Công ty cổ phần Công nghệ Techlab (trụ sở tại Hà Nội) và đây là ứng dụng tài chính thông minh dành cho các cá nhân có nhu cầu tích lũy tài sản, giúp khoản tích lũy của khách hàng sinh lời hiệu quả bằng cách kết nối tới các tổ chức tài chính uy tín hàng đầu Việt Nam. Công ty này huy động vốn qua hình thức hợp tác đầu tư, nhà đầu tư chỉ cần tích lũy từ 50.000 đồng trên ứng dụng và lãi suất mới nhất được công bố lên đến 8,5%/tháng cho kỳ hạn 13 tháng. Hay trong năm 2025, trang web này còn triển khai một số dịch vụ như cung cấp sản phẩm Vàng trực tuyến (eGold) để nhà đầu tư giao dịch.

Tương tự, trang buff.com.vn thuộc Công ty cổ phần BUFF Fintech (trụ sở tại Hà Nội) cũng đưa chào lãi suất cạnh tranh lên đến 8,2%/năm với tên gọi tích lũy tại BUFF dành cho khách hàng nạp tiền và nhận lãi ngay trên ứng dụng này. Song song, ứng dụng này có dịch vụ B-Funding là giải pháp đầu tư thế hệ mới, cho phép nhà đầu tư cá nhân tài trợ vốn cho các doanh nghiệp uy tín và nhận lãi định kỳ hàng tháng...



