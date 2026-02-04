Mua đồng tích trữ rất rủi ro

Hô hào mua đồng tích trữ

"Không có tiền mua vàng, không có tiền mua bạc thì ta mua đồng thỏi tích trữ đi nè", "Năm 2026 - năm của đồng nguyên chất", "Thị trường đồng đỏ chính thức lên ngôi", "Rẻ không mua đắt lấy đâu ra để bán?", "Thời của dòng kim loại vàng đỏ đã đến"… là những bài viết, dòng trạng thái xuất hiện dày đặc gần đây trên các trang cá nhân, hội nhóm. Đặc biệt từ đầu năm 2026, khi vàng và bạc liên tục tăng giá chóng mặt thì cũng có nhiều bài viết phân tích giá đồng đã xác nhận xu hướng tăng, mở ra dư địa tăng tiếp theo. Nhiều bài viết nêu ra những công dụng của đồng như "về phong thủy, cực tốt cho người kinh doanh, xua đuổi vận xui, mang lại ấm áp; về sức khỏe thì đồng từng là linh hồn trong gian bếp xưa (nồi, mâm, ấm đồng), rất có lợi cho cơ thể; về khan hiếm khi đồng cũng được ứng dụng cực lớn trong hạ tầng năng lượng, ngày càng khó khai thác"…

Nhiều cá nhân hô hào mua đồng thỏi tích trữ trên các hội nhóm Ảnh: Chụp màn hình

Hôm qua 3.2, trên nhóm có tên "Hội chơi đồng nguyên chất" nhộn nhịp lời rao bán đồng. Trong đó, nhiều cá nhân rao bán loại đồng thỏi 1 kg khắc hình ngựa như sau: "Mình có 20 kg đồng, ai lấy mình để lại 650.000 đồng/kg" và phía dưới là nhiều lời bình luận chê đắt, có người trả giá 320.000/kg. Những lời rao bán cũng có giá chênh lệch khác nhau, chỉ một ngày trước đó, có tài khoản rao: "Em có 70 kg mã này bán nốt giá 470.000 đồng ạ", "Em còn 2 tấn xả nốt đồng nguyên chất, 4xx/kg hàng đẹp tại xưởng"; "Đồng nhà em lúc nào cũng sẵn số lượng đầu tấn nhé các bác ơi. Giá 4xx thôi. Hàng tại xưởng đẹp long lanh"... Dù vậy, có người ghi rõ: "Giá đồng thế giới niêm yết trên Comex mà Sở Giao dịch hàng hóa VN đang liên thông tính ra là 370.000 đồng/kg nhé các bác. Anh chị muốn mua đồng nên tham khảo mua trên sở để không có rủi ro cầm hàng"…

Hiện nay, nhiều câu hỏi, trao đổi như giá bao nhiêu, mua ở đâu thì uy tín... đang khiến các hội nhóm, diễn đàn luôn sôi động. Điều này hoàn toàn gây bất ngờ cho nhiều người trước đây không biết đến việc có thể mua đồng theo dạng thỏi. Trong bối cảnh giá vàng và bạc neo ở mức cao, một số người rủ nhau mua đồng để tích trữ đầu tư. Kim loại này càng được quan tâm khi tương tự vàng và bạc đã có đợt tăng giá rất cao trong thời gian gần đây, giá đồng trên sàn hàng hóa thế giới cũng tăng vọt. Cùng nhịp tăng với vàng và bạc, giá đồng đã tăng khoảng 40% tính từ đầu năm 2025. Riêng trong 1 tháng gần đây, giá đồng tiếp tục tăng khoảng 6% hiện xoay quanh 13.200 USD/tấn. Trong tháng 12.2025, kim loại này lần đầu tiên vượt qua mốc 12.000 USD/tấn. Đây là mức tăng hằng năm lớn nhất của giá đồng kể từ 2009, năm mà giá kim loại cơ bản này tăng vọt hơn 140% sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Sự leo thang này được giới phân tích cho rằng xuất phát từ nhiều yếu tố, bao gồm các biện pháp thuế quan của Mỹ, gián đoạn nguồn cung và lo ngại về tình trạng thiếu hụt đồng trên toàn cầu.

Quá nhiều rủi ro

Bên cạnh những lời rao bán đồng và hô hào mua vào, trên các diễn đàn cũng có một số thành viên khuyến cáo đừng vội chạy theo đồng. Tài khoản có tên V.Quang Dung viết: "Ông nào trót dại mua đồng thì đến cửa nhà ông bán đồng mà bảo mua lại nhé. Chứ giờ bán ra thì chỉ có bán đồng nát giá bèo thôi. Thế giới tích đồng là họ tích xong bán cho các nhà máy sản xuất như mạ điện, đúc đồng, làm các sản phẩm công nghiệp và đồ vật. Chứ trong thế giới này không có ai tích trữ đồng như vàng cả". Một cá nhân khác bình luận: "Mình mua 680.000 đồng/kg mang ra quán đồng nát bán thử nó trả 250.000 đồng/kg"…

Nhiều cá nhân cũng kể lại tình trạng thua lỗ nặng vì "đu sóng" vàng, bạc cuối tuần qua. Chỉ trong vòng 2 ngày, cú sập chóng mặt của vàng, bạc gây choáng váng cho nhiều người và cho đến nay vẫn chưa thể "về bờ". Vì vậy, đối với đồng thì rủi ro còn lớn hơn.

Chuyên gia kinh tế - TS Huỳnh Thanh Điền (Trường ĐH Nguyễn Tất Thành) cũng "bật ngửa" với tình trạng hô hào mua đồng. "Mua vàng tích trữ còn giải thích được. Sau đó đến bạc là đã thấy khó hiểu và giờ đến mua đồng thỏi để tích trữ thì không thể hiểu nổi. Theo lịch sử phát triển thì vàng từng được sử dụng để đồng tiền quốc gia được neo cố định, gọi là bản vị vàng. Sau này thì chế độ bản vị vàng đã được bãi bỏ nhưng vàng là kim loại quý hiếm nên người dân vẫn tin rằng giữ vàng để bảo toàn tài sản, nhất là trong giai đoạn kinh tế bị khủng hoảng, lạm phát tăng cao, căng thẳng địa chính trị xảy ra… Còn trong giai đoạn kinh tế ổn định và phát triển, nhiều cơ hội làm ăn thì giữ vàng sẽ không có lợi bằng việc rút tiền kinh doanh, đầu tư. Còn đối với những kim loại khác, dù có những ứng dụng trong chế tác trang sức hay gia dụng, công nghiệp cũng sẽ không có hiệu ứng như vàng. Vì vậy, việc mua đồng chỉ là do hiệu ứng tâm lý và điều này hoàn toàn rủi ro khi tâm lý luôn thay đổi bất ngờ", ông Điền nói thẳng.

Chuyên gia về thị trường tài chính Phan Dũng Khánh cũng cho hay việc mua bán đồng trước nay chủ yếu để làm nguyên liệu trong hoạt động sản xuất nên giao dịch với số lượng rất lớn. "Đồng không được làm trang sức như vàng bạc nên khi giá xuống thì không có cửa hàng nào thu mua lại. Vậy chỉ có bán theo kiểu phế liệu cho các cửa hàng thu gom để phục vụ sản xuất thì giá sẽ rất thấp. Điều này là rủi ro cực lớn cho nhà đầu tư. Trên thế giới nhiều người đầu tư hàng hóa nói chung, trong đó có kim loại như đồng, sắt, đều tham gia mua bán trên sàn giao dịch hàng hóa chứ không phải mua mang về nhà cất giữ", ông Phan Dũng Khánh nhấn mạnh.

Đồng quan điểm, ông Huỳnh Trung Khánh, Phó chủ tịch Hiệp hội Vàng VN, cho rằng trong đầu tư nói chung, bất kể sản phẩm hàng hóa nào, gồm cả vàng hay bạc khi giá lên cao và quá nhanh thì sẽ có điều chỉnh. Trong số kim loại chỉ có vàng là thanh khoản cao nhất nhưng khi giá xuống thì vừa rồi cũng có đơn vị tạm ngừng giao dịch. Vì vậy, trong đầu tư thì thanh khoản là điều cần tính đến bởi khi giá xuống, không có ai mua lại hoặc mua rất thấp thì càng lỗ.