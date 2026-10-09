Cảnh báo rủi ro từ trào lưu ‘dưỡng da thủy tinh’ trên mạng

Đài CNN ngày 8.10 nêu ví dụ về trường hợp cô Greta Costioli (29 tuổi) từng nổi tiếng trên nền tảng mạng xã hội TikTok với biệt danh "cô gái có làn da thủy tinh". Vốn sở hữu làn da khô, cô đã thử thách bản thân bằng cách thoa nhiều lớp mỹ phẩm như toner, serum, tinh chất và kem dưỡng ẩm, nhằm đạt được làn da căng bóng và bắt sáng như gương. Thậm chí, có phương pháp đòi hỏi cô phải bôi đến 7 lớp toner cấp ẩm khác nhau.

"Lúc đầu, da tôi hấp thụ mỹ phẩm rất tốt. Tôi nhận được vô số lời khen về sự rạng rỡ", cô Costioli chia sẻ. Tuy nhiên, việc sử dụng quá nhiều sản phẩm đã khiến lớp bảo vệ da của cô bị phá vỡ. Những nốt mẩn đỏ bắt đầu xuất hiện và ngày càng trở nên nghiêm trọng, buộc cô gái 29 tuổi phải cắt giảm tối đa các bước dưỡng da hằng ngày.

Các chuyên gia khuyến nghị cần tìm hiểu kỹ thông tin về trào lưu chăm sóc da trên mạng xã hội ẢNH MINH HỌA: AP

Theo Google Trends, "glass skin" là thuật ngữ trong văn hóa làm đẹp Hàn Quốc, dùng để chỉ làn da vô cùng mịn màng và không thấy lỗ chân lông. Trào lưu này bùng nổ mạnh mẽ vào cuối năm 2025 và đầu năm 2026 khi hàng loạt người có sức ảnh hưởng liên tục đăng tải quy trình chăm sóc da nhiều bước.

Dù dưỡng ẩm và chống nắng là các bước tích cực, Hiệp hội da liễu Mỹ cảnh báo việc dùng quá nhiều sản phẩm sẽ làm tắc nghẽn lỗ chân lông, gây kích ứng và nổi mụn. Một nghiên cứu của Học viện Da liễu và Hoa liễu châu Âu (EADV) công bố ngày 29.9 cho thấy gần 95% video hướng dẫn thịnh hành nhất về “làn da thủy tinh” đều chứa các thông tin gây hiểu lầm.

Cụ thể, trong số 38 video được nhóm nghiên cứu phân tích, chỉ có 2 video nhắc đến việc chống nắng, 1 video đề cập rủi ro kích ứng và không có nội dung nào khuyên người xem nên tham khảo ý kiến của bác sĩ da liễu. Có khoảng 45% video khuyến nghị kết hợp nhiều thành phần hoạt tính mạnh nhưng lại bỏ qua các cảnh báo an toàn cơ bản.

Các chuyên gia nhấn mạnh bản thân các phương pháp làm đẹp của Hàn Quốc không sai. Vấn đề nằm ở việc mạng xã hội đã biến thói quen chăm sóc da đơn giản thành một quy trình phức tạp. Bác sĩ da liễu Jane Yoo, đang làm việc tại thành phố New York (Mỹ), giải thích rằng việc theo đuổi làn da không lỗ chân lông là điều bất khả thi, vì kích thước lỗ chân lông do yếu tố di truyền quyết định.

Các chuyên gia da liễu cảnh báo khi hàng rào bảo vệ da bị tổn thương với các dấu hiệu như căng rát, ngứa, ửng đỏ hoặc bong tróc, người dùng nên tạm ngưng tẩy tế bào chết. Thay vào đó, hãy làm sạch bằng loại sữa rửa mặt dịu nhẹ, kết hợp cùng nước ấm và kem phục hồi. Chuyên gia cũng khuyến nghị liệu trình chăm sóc da chỉ cần áp dụng 4 bước cơ bản: dùng sữa rửa mặt, hoạt chất chuyên sâu, kem dưỡng ẩm và kem chống nắng.