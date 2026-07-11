Cảnh báo thế giới đối mặt El Nino lịch sử

Không dừng lại ở đó, El Nino hình thành năm nay khả năng cao sẽ nằm trong nhóm mạnh nhất lịch sử kể từ khi khoa học bắt đầu ghi nhận từ năm 1950. CPC cũng dự báo đến 97% khả năng El Nino sẽ kéo dài đến đầu năm 2027.

Liên tục có nhiều cảnh báo về El Nino trong thời gian tới Ảnh: AFP

El Nino là hiện tượng nhiệt độ bề mặt ấm lên ở vùng trung tâm và phía đông xích đạo Thái Bình Dương, kích hoạt những thay đổi trên phạm vi toàn cầu về gió, áp suất khí quyển cũng như lượng mưa, và đẩy nhiệt độ trung bình trên toàn thế giới tăng cao. Theo CPC, El Nino được xếp ở "mức rất mạnh" khi chỉ số Nino Đại dương (ONI) đạt từ 2 độ C trở lên. Điều này có nghĩa là nhiệt độ bề mặt nước biển trung bình tại khu vực nằm ở trung tâm xích đạo Thái Bình Dương cao hơn ít nhất 2 độ C so với mức trung bình.

Bên cạnh đó, AFP dẫn lời chuyên gia Isla Simpson, thuộc Trung tâm quốc gia về nghiên cứu khí quyển Mỹ, cho biết thông qua những mô hình của trung tâm này, các nhà khoa học thu thập được nhiều chứng cứ cho thấy tình trạng ấm lên toàn cầu làm gia tăng độ biến thiên của El Nino, có nghĩa các đợt El Nino sẽ mạnh hơn.

El Nino đã hình thành, có thể mạnh nhất trong 70 năm

Kết hợp với biến đổi khí hậu do con người thúc đẩy, đợt El Nino gần nhất đã góp phần khiến năm 2023 và 2024 lần lượt trở thành năm nóng thứ hai và thứ nhất trong lịch sử.