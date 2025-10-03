Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Cảnh báo trào lưu 'ngâm mông dưỡng sinh'

Liên Châu
Liên Châu
03/10/2025 04:06 GMT+7

Ngâm mông bằng nước thảo dược được quảng cáo 'để dưỡng sinh, giúp lưu thông khí huyết, giảm đau bụng kinh, hỗ trợ sức khỏe phụ khoa'. Trào lưu này đang được các chị em thực hiện theo lan truyền trên mạng xã hội thực chất không có tác dụng điều trị mà còn làm tăng nguy cơ viêm nhiễm.

Đó là chia sẻ của PGS-TS Cung Thị Thu Thủy, bác sĩ chuyên khoa 2, nguyên Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Phụ sản T.Ư (Hà Nội), tại tọa đàm về chăm sóc sức khỏe phụ nữ, trong khuôn khổ lễ ký kết hợp tác y tế Việt Nam - Bỉ tổ chức ở Đại sứ quán Bỉ tại Việt Nam ngày 2.10.

- Ảnh 1.

PGS-TS Cung Thị Thu Thủy trao đổi về chăm sóc sức khỏe phụ nữ tại buổi tọa đàm

ẢNH: LIÊN CHÂU

Theo PGS-TS Cung Thị Thu Thủy, loại nước ngâm nói trên như "ao tù" khiến vi khuẩn đường ruột, thậm chí trứng của các ký sinh trùng đường ruột, giun kim… xâm nhập vào âm đạo, gây viêm nhiễm. Phụ nữ có thể dùng nước đun lá trầu để vệ sinh vùng kín, nhưng chỉ để rửa trôi, không phải để ngâm. Việc ngâm nước muối cũng không có tác dụng điều trị. Đã có các bệnh nhân đến khám trong tình trạng viêm nhiễm, tái viêm nhiễm vùng kín sau khi ngâm mông dưỡng sinh. Ngoài ra, tự dùng thuốc điều trị, vệ sinh không đúng cách, thụt tháo vùng kín, tình dục không an toàn… có nguy cơ rất lớn gây viêm nhiễm, tái viêm nhiễm vùng kín do vi khuẩn, nấm… Việc dùng thuốc hay bổ sung lợi khuẩn với mục đích tăng cường miễn dịch hay cải thiện sức khỏe đều cần theo đơn và tư vấn của bác sĩ chuyên khoa.

Vệ sinh vùng kín đúng cách

Hậu môn có vi khuẩn đường ruột và nguy cơ trứng giun sán, giun kim… Do đó, khi vệ sinh vùng kín, dội nước từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, từ trước ra sau để tránh các tác nhân bẩn bên ngoài xâm nhập (mà gần nhất là từ hậu môn), và rửa hậu môn sau cùng, để tránh vi khuẩn đường ruột từ hậu môn đi ngược lên.

Không ngâm, không rửa bằng nước muối, vì không thể nào pha được nước muối theo tỷ lệ sinh lý. Pha nước muối vào càng làm ẩm, gây ẩm thấp không tốt cho niêm mạc. Còn với các lá như trầu không, có thể đun lấy nước để rửa, nhưng không ngâm.

Không thụt rửa bên trong vùng kín, vì dễ làm tổn thương niêm mạc, đồng thời làm mất cân bằng môi trường tự nhiên, mất cân bằng khuẩn có lợi, tăng nguy cơ viêm nhiễm.

PGS-TS Cung Thị Thu Thủy

Theo bản ghi nhớ hợp tác y tế Việt Nam - Bỉ, hai bên sẽ cùng nghiên cứu, phát triển và ứng dụng khoa học vào chăm sóc sức khỏe cộng đồng, bao gồm các nghiên cứu lâm sàng đánh giá hiệu quả và tính an toàn của các lợi khuẩn probiotics, prebiotics và nutraceuticals trong chăm sóc sức khỏe phụ nữ; hợp tác đào tạo và phát triển nhân lực, nâng cao năng lực nghiên cứu cho đội ngũ y tế Việt Nam, tạo diễn đàn kết nối giữa các nhà khoa học, bác sĩ và chuyên gia Việt Nam - Bỉ.

