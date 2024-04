5 loại rau củ ngăn ngừa viêm nhiễm hiệu quả

Nhiều loại rau củ có tác dụng kháng viêm rất tốt vì chúng chứa nhiều vitamin, khoáng chất, chất xơ, chất chống oxy hóa và hợp chất tự nhiên phytochemical có trong thực vật. Nhiều nghiên cứu đã cho thấy lợi ích giảm viêm mạn tính hiệu quả của các dưỡng chất này, theo chuyên trang dinh dưỡng và sức khỏe Eat This, Not That! (Mỹ).

Bông cải xanh chứa nhiều dưỡng chất giúp giảm viêm và ngăn ngừa ung thư PEXELS

Để giảm viêm, mọi người ưu tiên ăn các loại rau, củ sau:

Rau chân vịt

Rau chân vịt rất giàu vitamin A, C và các chất chống oxy hóa như quercetin, kaempferol. Những dưỡng chất này có tác dụng chống lại căng thẳng ô xy hóa và vô hiệu hóa các gốc tự do. Đây là 2 thủ phạm phổ biến khiến viêm nhiễm gia tăng trong cơ thể.

Ngoài ra, hàm lượng chất xơ cao của rau chân vịt cũng giúp hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón và hỗ trợ giảm cân.

Cải xoăn

Nhiều nghiên cứu cho thấy cải xoăn có thể giúp ngăn ngừa viêm ruột và tăng cường sức khỏe đường ruột của bạn. Điều này là nhờ cải xoăn chứa nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu như chất chống ô xy hóa, khoáng chất, chất xơ, vitamin A, C và K.

Ngoài ra, cải xoăn cũng là loại rau chứa hàm lượng canxi cao. Ăn cải xoăn thường xuyên sẽ giúp xương chắc khỏe và giảm nguy cơ mắc bệnh loãng xương.

Bông cải xanh

Bông cải xanh là nguồn cung cấp dồi dào sulforaphane, một chất chống oxy hóa có tác dụng kháng viêm mạnh. Loại thực vật này cũng giàu vitamin C, K và chất xơ. Nhiều nghiên cứu cho thấy bông cải xanh không chỉ giúp giảm viêm, cải thiện tình trạng kháng insulin ở bệnh nhân tiểu đường mà còn có tác dụng ngăn ngừa ung thư.

Ớt chuông

Nhiều người có thể không thích mùi vị đặc trưng của ớt chuông nhưng đây lại là loại thực vật cực kỳ tốt cho sức khỏe. Ớt chuông giàu vitamin A, C và chất chống ô xy hóa có tác dụng giảm viêm và bảo vệ chống lại các bệnh thoái hóa.

Với hàm lượng calo thấp và lượng nước cao, ớt chuông trở thành lựa chọn lý tưởng cho những người muốn giảm viêm và kiểm soát cân nặng.

Tỏi

Tỏi chứa các hợp chất lưu huỳnh và chất chống ô xy hóa có thể giúp giảm viêm và ngăn ngừa các bệnh nguy hiểm như tim mạch và ung thư. Hơn nữa, các hợp chất trong tỏi còn có tác dụng tăng cường miễn dịch mạnh mẽ và hỗ trợ sức khỏe răng miệng, theo Eat This, Not That!.