Cảnh cáo Giám đốc Sở Ngoại vụ Thái Nguyên Nguyễn Đình Việt

Ngày 28.7, thông tin từ Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Thái Nguyên cho biết, trong ngày 27.7, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Thái Nguyên Hoàng Văn Hùng đã chủ trì kỳ họp thứ 23, xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng, trong đó có việc kỷ luật cảnh cáo Giám đốc Sở Ngoại vụ Thái nguyên.

Kỳ họp thứ 23 của UBKT Tỉnh ủy Thái Nguyên diễn ra ngày 27.7 xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng CTV

Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy Thái Nguyên đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Chấp hành Chi bộ Sở Ngoại vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo UBKT Tỉnh ủy Thái Nguyên, Ban Chấp hành Chi bộ Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý giáo dục đảng viên; thiếu kiểm tra, giám sát để đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và quy định trách nhiệm nêu gương, vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng, bị khởi tố, bắt tạm giam.

Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong xã hội, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, chính quyền địa phương, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

UBKT Tỉnh ủy Thái Nguyên cho rằng, trách nhiệm đối với những vi phạm, khuyết điểm nêu trên thuộc về Ban Chấp hành Chi bộ Sở Ngoại vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở; Phó bí thư Chi bộ, Phó giám đốc Sở Ngoại vụ.

Sau khi xem xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, UBKT Tỉnh ủy Thái Nguyên quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với Ban Chấp hành Chi bộ Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2020 - 2025 và ông Nguyễn Đình Việt, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở Ngoại vụ.

UBKT Tỉnh ủy Thái Nguyên cũng đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Trần Tùng, Phó bí thư Chi bộ, Phó giám đốc Sở Ngoại vụ.

Trước đó, ngày 11.6, mở rộng điều tra giai đoạn 2 vụ án "chuyến bay giải cứu", Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự: nhận hối lộ, xảy ra tại Thái Nguyên và các tỉnh, thành phố khác; đồng thời ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ông Trần Tùng, Phó giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên.

Cũng tại kỳ họp thứ 23, thực hiện chỉ đạo của UBKT T.Ư về việc kiểm tra đối với các dự án, gói thầu do Công ty AIC thực hiện, UBKT Tỉnh ủy Thái Nguyên đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Liên quan đến các dự án, gói thầu của Công ty AIC, UBKT Tỉnh ủy Thái Nguyên cho rằng, Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy các sở: Y tế, KH-ĐT, Tài chính, TN-MT, các bệnh viện làm chủ đầu tư giai đoạn 2011 - 2015 đã thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra, giám sát để xảy ra những vi phạm, khuyết điểm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao.

Xét nguyên nhân, tính chất mức độ vi phạm, thái độ tiếp thu cầu thị của các tổ chức đảng và đảng viên; kết quả khắc phục những vi phạm, khuyết điểm của tổ chức đảng sau thanh tra, kiểm tra đã được chỉ ra, UBKT Tỉnh ủy Thái Nguyên yêu cầu, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2011 - 2015, các đảng ủy và đảng viên có liên quan phải kiểm điểm, xem xét trách nhiệm và kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy Thái Nguyên xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Đinh Khắc Dũng, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ H.Đồng Hỷ, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Bệnh viện đa khoa H.Đồng Hỷ (nay là Trung tâm Y tế H.Đồng Hỷ).

Theo UBKT Tỉnh ủy Thái Nguyên, ông Đinh Khắc Dũng chịu trách nhiệm người đứng đầu, trách nhiệm trực tiếp đối với vi phạm, khuyết điểm trong việc làm chủ đầu tư dự án nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý nước thải và rác thải y tế tại Bệnh viện đa khoa H.Đồng Hỷ. Căn cứ quy định của Đảng, UBKT Tỉnh ủy Thái Nguyên thi hành kỷ luật ông Đinh Khắc Dũng bằng hình thức khiển trách.