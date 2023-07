"Đưa hối lộ" hay "bị ép"?



Có những đại diện doanh nghiệp cho biết thậm chí họ phải đi xoay tiền để đưa hối lộ vì lý do: Nếu không muốn chuyến bay bị từ chối thì nên làm việc theo cơ chế “cảm ơn”.

Trong nhiều ngày xét xử vụ án “chuyến bay giải cứu” kể từ ngày 11.7.2023, những lời khai cho thấy số tiền mà các bị cáo bị cáo buộc đưa và nhận hối lộ lên đến hàng trăm tỉ.

Toàn cảnh đại án 'chuyến bay giải cứu' - Phần 1: Những phi vụ mập mờ

Phi vụ "chạy án" hơn 61 tỉ đồng

Không dừng lại ở đó, phi vụ “chạy án” hơn 61 tỉ trong quá trình điều tra vụ án “chuyến bay giải cứu” cũng là một phần được dư luận quan trọng trong những ngày xét xử vừa qua.

4 nhân vật chính là bị cáo Hoàng Văn Hưng (cựu Trưởng phòng 5 Cục An ninh điều tra Bộ Công an, cựu điều tra viên thụ lý chính vụ án); bị cáo Nguyễn Anh Tuấn (cựu thiếu tướng, cựu Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội); bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hằng và bị cáo Lê Hồng Sơn (cựu Tổng giám đốc và cựu Phó tổng giám đốc Công ty Bluesky).

Bị cáo Hoàng Văn Hưng (áo trắng) và bị cáo Nguyễn Anh Tuấn TRẦN PHAN

Ngày 28.7.2023, hội đồng xét xử TAND thành phố Hà Nội tuyên án đối với 54 bị cáo trong đại án "chuyến bay giải cứu".