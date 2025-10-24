Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Cánh Đông của Nhà Trắng đã bị phá dỡ vì ông Trump muốn có sảnh khiêu vũ
Video Thế giới

Cánh Đông của Nhà Trắng đã bị phá dỡ vì ông Trump muốn có sảnh khiêu vũ

La Vi - Thụy Miên
24/10/2025 14:35 GMT+7

Toàn bộ Cánh Đông của Nhà Trắng, bao gồm hành lang có hàng cột nổi tiếng, đã bị tháo dỡ, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump Mỹ đẩy nhanh kế hoạch khởi công xây dựng đại sảnh khiêu vũ.

Những hình ảnh từ hãng tin AP cho thấy công tác tháo dỡ Cánh Đông gần như chạm đến khu dinh thự chính của Nhà Trắng.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt hôm 23.10 (giờ Mỹ) kêu gọi các nhà báo "hãy tin tưởng vào quy trình" trong lúc dự án xây dựng đại sảnh khiêu vũ tiếp tục được triển khai. Bà Leavitt khẳng định chính quyền ông Trump hoàn toàn minh bạch về kế hoạch này.

Toàn bộ Cánh Đông của Nhà Trắng đã bị phá hủy - Ảnh 1.

Công tác tháo dỡ Cánh Đông gần như chạm đến khu dinh thự chính của Nhà Trắng

ẢNH: REUTERS

Bà Leavitt dường như thừa nhận có sự điều chỉnh trong kế hoạch phá dỡ Cánh Đông, dẫn đến việc tăng kinh phí so với ước tính ban đầu là 200 triệu USD.

Bà nói kế hoạch "đã thay đổi" sau khi Tổng thống Trump nghe tư vấn từ các kiến trúc sư và nhà thầu xây dựng, theo đó để cho Cánh Đông được hiện đại và đẹp đẽ, bền vững và chắc chắn trong nhiều năm tới, thì việc dỡ bỏ hoàn toàn kiến trúc cũ là cần thiết.

Toàn bộ Cánh Đông của Nhà Trắng đã bị phá hủy - Ảnh 2.

Quyết định phá hủy Cánh Đông Nhà Trắng được cho là "hầu như không có tiền lệ"

ẢNH: REUTERS

Tuy nhiên, hãng tin Reuters dẫn lời một chuyên gia về luật bảo vệ di sản Mỹ nhận định rằng quyết định phá hủy Cánh Đông Nhà Trắng của Tổng thống Trump là "hầu như không có tiền lệ", bỏ qua các yêu cầu tham vấn theo quy định và phá vỡ tập quán duy trì từ nhiều đời tổng thống.

Tổng thống Trump hôm 23.10 nói đã huy động được 350 triệu USD cho dự án, thêm rằng chi phí dự kiến khoảng 300 triệu USD. Dù ông Trump nói chưa thể công bố khoản đóng góp cá nhân cho đến khi dự án hoàn thành, ông cam kết sẽ tài trợ cho bất cứ khoản nào cần thiết.

Phát ngôn viên Leavitt cũng xác nhận kinh phí cho công trình sẽ hoàn toàn lấy từ đóng góp cá nhân từ các nhà tài trợ và chính Tổng thống Trump, không dùng đến ngân sách.

Phó tổng thống Mỹ JD Vance đã lên án mạnh mẽ một dự luật sơ bộ của Quốc hội Israel nhằm áp dụng luật nước này lên Bờ Tây, một động thái được xem như sáp nhập trên thực tế. Ông Vance gọi đây là "tấn trò chính trị rất ngu ngốc" và khẳng định chính sách của Tổng thống Trump là phản đối việc sáp nhập.

Xem thêm bình luận