Phó tổng thống Mỹ 'bị xúc phạm' vì 'tấn trò chính trị' ở quốc hội Israel
Video Thế giới

Phó tổng thống Mỹ 'bị xúc phạm' vì 'tấn trò chính trị' ở quốc hội Israel

La Vi
24/10/2025 13:15 GMT+7

Phó tổng thống Mỹ JD Vance đã lên án mạnh mẽ một dự luật sơ bộ của Quốc hội Israel nhằm áp dụng luật nước này lên Bờ Tây, một động thái được xem như sáp nhập trên thực tế. Ông Vance gọi đây là "tấn trò chính trị rất ngu ngốc" và khẳng định chính sách của Tổng thống Trump là phản đối việc sáp nhập.

Tổng thống Donald Trump sau đó cũng tái khẳng định lập trường này.

Dự luật, do các chính trị gia cực hữu Israel đệ trình, mặc dù mới được thông qua sơ bộ với tỷ lệ sít sao 25-24, nhưng đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ từ chính nội bộ Israel. Văn phòng Thủ tướng Netanyahu mô tả đây là một "sự khiêu khích chính trị có chủ đích" và đảng Likud của ông cho biết không ủng hộ, khiến tương lai của dự luật khó có thể đi xa.

Động thái trên diễn ra khi Mỹ đang nỗ lực thúc đẩy kế hoạch hòa bình của ông Trump cho Gaza và củng cố lệnh ngừng bắn mong manh. Các cảnh báo trước đó từ Ngoại trưởng Mỹ Rubio cho thấy các bước đi nhằm sáp nhập Bờ Tây có thể làm đổ vỡ những nỗ lực ngoại giao này.

Phó Tổng thống Mỹ 'bị xúc phạm' vì 'tấn trò chính trị' ở quốc hội Israel - Ảnh 1.

Phó Tổng Mỹ JD Vance rời khỏi đoàn xe hộ tống trước khi lên Không lực Hai trở về Washington từ Israel

ẢNH: REUTERS

Trong khi đó, tình hình tại Bờ Tây vẫn rất căng thẳng. Các nhà quan sát chỉ ra rằng một cuộc sáp nhập trên thực tế đang dần hình thành thông qua việc Israel không ngừng mở rộng các khu định cư bất hợp pháp. Đây là hành động bị Tòa án Công lý Quốc tế năm 2024 ra phán quyết là trái luật pháp quốc tế.

Bạo lực từ những kẻ định cư Israel, thường được hậu thuẫn bởi lực lượng quân đội, cùng các cuộc đột kích của Israel đã khiến hơn 1.000 người Palestine thiệt mạng và hàng nghìn người phải di dời kể từ tháng 10.2023. Động thái của Quốc hội Israel không chỉ bị Mỹ phản đối mà còn vấp phải làn sóng lên án từ cộng đồng quốc tế, bao gồm nhiều quốc gia Hồi giáo.

