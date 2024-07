Cánh Én chở mùa xuân

Một vài giải tiêu biểu khác của Én từ năm 2010-2020

Giải Chim Én - Tôn vinh những cá nhân hoạt động thiện nguyện do FPT tổ chức năm 2011; "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác" do Thành đoàn TP.HCM tặng năm 2012, 2013; "Gương nghị lực phi thường" do Tập đoàn Hoa Sen tổ chức năm 2014; Nhân vật của chương trình "Vì bạn xứng đáng" của VTV3, "Tỏa sáng giữa đời thường" của HTV7 năm 2015; Bằng khen Chủ tịch UBND TP.HCM 2016; Tỏa sáng nghị lực Việt 2020…