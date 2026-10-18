Cảnh giác chiêu 'dựng' giải pickleball, cầu lông để lừa đảo

"Dựng" giải pickleball, cầu lông đấu giả, thu tiền người chơi

Phong trào pickleball, cầu lông phát triển kéo theo nhu cầu giao lưu, thi đấu của đông đảo người chơi. Thông tin về các giải pickleball, cầu lông phong trào được chia sẻ trên Facebook, trong những hội, nhóm thể thao. Lợi dụng nhu cầu này, kẻ gian dựng lên những giải đấu không có thật, quảng bá bằng hình ảnh chuyên nghiệp để thu hút người đăng ký và chiếm đoạt lệ phí.

Theo anh Trần Mai Vinh (34 tuổi, ngụ ở ấp 4B, xã Bình Mỹ, TP.HCM; trước là xã Bình Mỹ, H.Củ Chi), ngày 11.10 có thấy poster giới thiệu giải cầu lông được tổ chức ở P.Đông Hưng Thuận, TP.HCM (trước là P.Tân Hưng Thuận, Q.12) nên muốn tham gia.

"Poster giới thiệu giải thưởng có tên sự kiện, thời gian, địa điểm, nội dung thi đấu, cơ cấu giải thưởng và thông tin liên hệ. Các hình ảnh còn được thiết kế với màu sắc bắt mắt, bố cục giống các giải đấu chuyên nghiệp, tạo cảm giác sự kiện đã được chuẩn bị đầy đủ. Tôi đóng lệ phí 300.000 đồng để tham gia thi đấu, gửi vào số tài khoản 27150… của một ngân hàng thương mại cổ phần, chủ tài khoản tên N.V.A. Tuy nhiên đến ngày thi đấu, tới sân, thì phát hiện ra bị lừa. Tôi tìm lại tài khoản đã đăng quảng cáo giải đấu thì biết đã bị chặn", anh Vinh kể.

Trường hợp khác, Lê Tấn Lợi (26 tuổi, ngụ ở 453/44 Nguyễn Chí Thanh, P.Chợ Lớn, TP.HCM; trước là P.12, Q.5, TP.HCM), thấy giải đấu pickleball dành cho người mới bắt đầu nên rủ bạn tham gia.

Lợi kể: "Lệ phí mỗi vận động viên là 400.000 đồng. Ngày 15.10, tôi chuyển khoản 800.000 đồng (cho người tham gia cùng) vào số tài khoản 1003281… của một ngân hàng thương mại cổ phần, chủ tài khoản tên P.V.D. Đến ngày 17.10, khi tới sân được thông tin trên poster thì mới phát hiện đó là một giải đấu không có thật".

Ngày càng có nhiều giải pickleball, cầu lông được tổ chức ẢNH: THANH NAM

Theo anh Trịnh Minh Khoa, thành viên diễn đàn chongluadao.com, với sự hỗ trợ của các công cụ thiết kế và trí tuệ nhân tạo, việc tạo ra một poster quảng bá sự kiện không đòi hỏi nhiều kỹ năng đồ họa. Người tạo nội dung có thể đưa tên giải, thời gian, địa điểm, hình ảnh sân đấu và thông tin giải thưởng vào thiết kế. Những hình ảnh được tạo hoặc chỉnh sửa bằng AI có thể khiến một sự kiện chưa từng tồn tại mang diện mạo của một giải đấu thực tế.

"Các công cụ trí tuệ nhân tạo có thể hỗ trợ tạo nội dung, hình ảnh theo yêu cầu, nhưng không xác nhận tính xác thực của sự kiện được quảng bá. Vì vậy, một poster được thiết kế chỉn chu không đồng nghĩa với việc giải đấu đã được tổ chức hoặc có đơn vị đứng ra chịu trách nhiệm. Sau khi hoàn thiện hình ảnh, kẻ gian có thể đăng bài trong các hội, nhóm dành cho người chơi pickleball, cầu lông. Khi người chơi quan tâm, các đối tượng hướng dẫn đăng ký, cung cấp thông tin chuyển khoản và yêu cầu đóng lệ phí trước để xác nhận suất thi đấu. Một số thông tin quảng bá có thể nhấn mạnh giải thưởng, số lượng suất tham gia hoặc thời hạn đăng ký. Những chi tiết này tạo động lực để người chơi nhanh chóng quyết định, trong khi việc xác minh đơn vị tổ chức, địa điểm và điều lệ giải chưa được thực hiện đầy đủ", anh Khoa nói.

Cũng theo anh Khoa: "Sau khi nhận tiền, đối tượng có thể tiếp tục duy trì liên lạc trong một thời gian, đưa ra những thông báo về lịch thi đấu hoặc yêu cầu người tham gia hoàn tất thủ tục. Đến ngày thi đấu, người đăng ký mới phát hiện địa điểm không tổ chức sự kiện, đơn vị được nêu tên không biết về giải hoặc các tài khoản liên hệ đã ngừng phản hồi".

Anh Khoa cho rằng, đối với các giải thể thao phong trào, người tham gia thường tìm kiếm thông tin ngay trong cộng đồng cùng sở thích. Một bài đăng được chia sẻ nhiều lần hoặc nhận được nhiều lượt tương tác có thể tiếp cận thêm người chơi, nhưng những yếu tố này không chứng minh thông tin là chính xác.

"Nếu đối tượng sử dụng tên gọi, hình ảnh hoặc logo của một câu lạc bộ, sân thể thao hay đơn vị tài trợ có thật, người tiếp nhận càng cần kiểm tra độc lập. Việc một đơn vị được nhắc tên trên poster không có nghĩa đơn vị đó đã đồng ý tổ chức, phối hợp hoặc tài trợ cho giải đấu", anh Khoa lưu ý.

Không khó để tạo ra những poster bắt mắt, thu hút mọi người tham gia ẢNH MINH HOẠ: CHỤP MÀN HÌNH





Cần xác minh thông tin trước khi chuyển lệ phí

Anh Đặng Hải Quân (31 tuổi, chủ sân The Pick Club (đường số 17, P.Linh Xuân, TP.HCM; trước là P.Linh Trung, TP.HCM), nói: "Trước khi đăng ký, người chơi cần kiểm tra đơn vị tổ chức, địa điểm, điều lệ và phương thức thanh toán. Nếu giải đấu do một câu lạc bộ đứng ra tổ chức, người tham gia có thể liên hệ trực tiếp với câu lạc bộ qua kênh thông tin độc lập để xác nhận tên giải, thời gian, địa điểm và người phụ trách".

Với trường hợp poster ghi tên sân thể thao, anh Quân khuyên người chơi nên gọi trực tiếp đến sân để hỏi về lịch tổ chức. Một địa chỉ có thật không đồng nghĩa với việc giải đấu đã được sân xác nhận. Tương tự, nếu thông tin quảng bá nêu tên nhà tài trợ hoặc đơn vị chuyên môn, cần kiểm tra với chính đơn vị đó thay vì chỉ dựa vào nội dung trên poster.

"Điều lệ giải cũng là căn cứ cần được xem xét. Người đăng ký nên tìm hiểu rõ các hạng mục thi đấu, đối tượng tham gia, thể thức, mức lệ phí, cơ cấu giải thưởng, thời gian tổ chức và quy định hoàn phí nếu giải bị hủy. Khi những thông tin cơ bản không được cung cấp hoặc ban tổ chức liên tục né tránh câu hỏi, người chơi nên tạm dừng việc đăng ký", anh Quân chia sẻ.

Anh Khoa khuyến cáo người chơi lưu lại poster, đường dẫn bài đăng, tin nhắn, thông tin tài khoản nhận tiền và chứng từ giao dịch khi nghi bị lừa để cung cấp cho cơ quan chức năng.

"Quản trị viên các hội, nhóm cần xác minh thông tin giải đấu trước khi duyệt bài, kịp thời cảnh báo thành viên khi phát hiện dấu hiệu bất thường. Người chơi cần cảnh giác, không nên tin vào poster đẹp, giải thưởng hấp dẫn hay lượt tương tác cao mà cần kiểm tra kỹ ban tổ chức, địa điểm, điều lệ và thông tin thanh toán trước khi chuyển lệ phí", anh Khoa lưu ý.