Cảnh giác chiêu 'trả tiền rồi đổi ý' xuất hiện tại nhiều tiệm tạp hóa Cà Mau

Những ngày qua, nhiều fanpage ở Cà Mau đăng tải cảnh báo về một đôi nam nữ nghi sử dụng chiêu "đánh lạc hướng" để lấy tiền tại các tiệm buôn bán nhỏ lẻ với kịch bản khá bài bản.

Theo nội dung chia sẻ, đôi nam nữ đi xe Honda Blade đen đỏ, mặt che kín mít, giả vờ mua hàng rồi liên tục đổi cách thanh toán, nói chuyện gây phân tâm để yêu cầu người bán thối lại tờ tiền 500.000 đồng đã nhận trước đó.

Lúc đầu, cặp đôi vào tiệm như khách mua hàng bình thường, lựa vài món đồ giá trị nhỏ rồi dùng tờ 500.000 đồng để thanh toán.

Khi người bán bắt đầu đếm tiền thối lại, đối tượng bất ngờ đổi ý, nói rằng đã có tiền lẻ và yêu cầu trả lại tờ 500.000 đồng ban đầu. Do nghĩ khách đổi cách thanh toán, nhiều người bán liền đưa lại tờ tiền này.

Sau khi cầm lại tiền gốc, đối tượng tiếp tục đứng tại quầy, giả vờ lựa thêm hàng hóa, liên tục hỏi chuyện để kéo dài thời gian khiến người bán mất tập trung.

Theo cảnh báo đang được chia sẻ, khi thấy chủ tiệm bắt đầu "rối" thông tin thì người phụ nữ sẽ tiếp tục yêu cầu trả tiền thừa từ tờ 500.000 đồng trước đó, dù thực tế tờ tiền đã được người này lấy lại và cất vào túi.

Các fanpage đều có nội dung cảnh báo khuyến cáo các hộ kinh doanh, tiểu thương và người bán hàng nhỏ lẻ tại Cà Mau cần đặc biệt chú ý khi giao dịch tiền mặt, nhất là trong các tình huống khách liên tục thay đổi cách thanh toán, nói chuyện nhiều hoặc cố tình kéo dài thời gian giao dịch.