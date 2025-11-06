Dư 1.000 đồng tiền thối khi đi ăn: Khách chờ nhận lại hay… tặng luôn chủ quán?

Tranh cãi xuất phát từ một clip được chia sẻ lên mạng xã hội, trong đó một người phụ nữ được cho là chủ quán ăn ở Hà Nội khuyên khách hàng: "Các bạn đi ăn nhá, nếu như đơn hàng của các bạn là 99.000 đồng, mà các bạn trả 100.000 đồng, thì thôi cho luôn quán 1.000 đồng đi, đừng đứng lấy lại 1.000 đồng làm gì".

Sau đó, người này dẫn chứng thực tế ở quán của mình: "Hai bạn thanh nam thanh nữ đi ăn với nhau mà dư có 1.000 đồng đứng lấy lại cho bằng được 1.000 đồng. 1.000 đồng cũng lấy lại, đừng nha!".

Clip được chia sẻ ào ạt trên mạng xã hội cùng nhiều bình luận gay gắt. Đa phần, cư dân mạng bày tỏ sự không đồng tình, phản bác với ý kiến của chủ quán. Tuy nhiên, cũng có người cho rằng chị chủ vô tình vạ miệng, mong cộng đồng mạng không quá gay gắt.

"Tiền của người ta mà chị. Dù 1.000 đồng cũng là tiền mồ hôi người ta làm ra", tài khoản Sam San bình luận. Tài khoản Dung Cẩm thì nêu quan điểm: "Theo tôi họ lấy là đúng! Không có gì là sai về cả lý và tình!".

Nickname Tạ Thịnh thì nói: "Tiền của người ta lấy hay không là quyền của khách!". "Tôi vẫn lấy lại 1.000 đồng nha bà chủ. Trường hợp không có 1.000 đồng để thối thì họ sẽ nói và tui cũng vui vẻ cho luôn chứ không có kiểu chê khách lấy lại 1.000 đồng tiền thối như chị".

Trước những tranh cãi trên mạng, chủ quán đã đăng tải clip gửi lời xin lỗi chân thành vì phát ngôn của mình.

Vậy, khách có nên lấy lại 1.000 đồng tiền thối?

Chị Ngọc Bích (32 tuổi), chủ một quán hủ tiếu bình dân ở phường Bình Đông (TP.HCM) cho biết có xem được sự việc trên mạng xã hội. Là người buôn bán quán ăn gần 4 năm nay, chị nói bản thân luôn bán đúng giá, dù khách có trả dư bao nhiêu cũng phải thối lại.

Nhiều chủ quán cho biết tiền thừa dù ít vẫn luôn trả lại cho khách Ảnh: AI

"1.000 đồng mình cũng phải thối, vì đó không phải là tiền của mình. Có những khi khách mua dễ thương lắm, dư 1.000 - 2.000 đồng nói bo cho mình luôn, lúc đó mình cũng nhận, mọi người đều vui vẻ. Việc ép khách không lấy lại tiền thừa, dù bao nhiêu cũng là chuyện khiếm nhã", chị chủ tâm sự.

Chủ một quán ăn có tiếng trên đường Pasteur thuộc phường Sài Gòn (TP.HCM) cho rằng việc khách tip cho quán vẫn thường diễn ra. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, chị luôn quan niệm dù khách ăn dư bao nhiêu, nếu không thông báo tip cho quán, quán vẫn phải trả tiền thừa cho khách, đó là nguyên tắc.

Chị Phan Thanh Thảo (26 tuổi) sống ở TP.HCM cho biết nhiều quán ăn thường áp dụng các mức giá như 99.000 đồng, 199.000 đồng… trên giá món để hút khách, dẫn tới việc khi mua thường thừa 1.000 đồng tiền lẻ. Khi đi ăn, nếu còn dư 1.000 đồng, 2.000 đồng chị Thảo nói rằng thường tặng luôn cho quán, tuy nhiên đó không phải là nghĩa vụ.

"Có những quán mình trả tiền xong rồi vội rời đi, không kịp nói nhân viên cứ giữ tiền thừa, các bạn còn gọi mình lại, thậm chí chạy theo để gửi tiền thừa", cô gái chia sẻ trải nghiệm.

