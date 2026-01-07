Cảnh giác với chuyện khoe thưởng tết

Tuy nhiên đằng sau niềm vui được ghi nhận thành quả lao động ấy, không ít chuyên gia cảnh báo khoe thưởng tết, khoe tài sản cuối năm chính là một trong những "lỗ hổng" nguy hiểm. Đặc biệt với những người ít đề phòng rủi ro an ninh cá nhân.

Khoe thưởng tết, trào lưu không mới nhưng rủi ro ngày càng lớn

Trên Threads, thành viên tên Đào Mạnh Hùng (28 tuổi, ngụ ở xã Phước Hải, TP.HCM; trước là TT.Phước Hải, H.Long Đất, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) đăng bài thu hút hơn 55.000 lượt xem.

Hùng khuyên mọi người không nên khoe thưởng tết lên mạng xã hội vì tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Cụ thể, theo Hùng, tết 2025, đã đăng ảnh chụp màn hình tài khoản nhận thưởng tết với mong muốn "chia sẻ niềm vui với bạn bè". "Nhưng trong ảnh đã vô tình để lộ thông tin cá nhân như tên ngân hàng, tên tài khoản, một phần số tài khoản và số tiền thưởng gần 14 triệu đồng", Hùng nói.

"Chỉ vài ngày sau, tôi nhận liên tiếp các cuộc gọi mạo danh ngân hàng, thông báo tài khoản có dấu hiệu bất thường, yêu cầu xác minh thông tin. Dù rất cảnh giác nhưng khi nghe "tài khoản có dấu hiệu bất thường", tôi lo lắng và làm theo những hướng dẫn của kẻ gian. Đến khi mất toàn bộ số tiền thưởng trong tài khoản (gần 25 triệu đồng) tôi mới biết mình quá chủ quan", Hùng kể.

Không riêng Hùng, nhiều người thừa nhận vào dịp cuối năm thường có thói quen đăng ảnh chuyển khoản, hóa đơn mua sắm, giấy tờ mua xe, thậm chí bảng lương có đầy đủ thông tin cá nhân mà không lường trước hậu quả.

"Đọc bài viết của bạn mà tôi hết hồn. May mắn là cũng từng đăng khoe thưởng tết nhưng không bị lừa", "Tết này phải rút kinh nghiệm, không đăng khoe thưởng tết như những năm trước"… là những phản ứng của dân mạng phía dưới bài cảnh báo của Hùng.

Đăng những bài viết với biên lai chuyển khoản, khoe thưởng tết... có nguy cơ để lộ thông tin, dễ bị kẻ gian chú ý ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo anh Hồ Thanh Hồng (31 tuổi, làm việc tại Công ty phát triển công nghệ ITHelpdesk, TP.HCM), chỉ cần vài mảnh ghép thông tin nhỏ, kẻ gian hoàn toàn có thể dựng lên "chân dung tài chính" của một người để phục vụ các chiêu trò lừa đảo tinh vi.

Anh Hồng nói: "Show-off (khoe) cuối năm là trào lưu không mới nhưng rủi ro ngày càng lớn. Khoe thành quả lao động không phải điều xấu. Thưởng tết, tăng lương, mua tài sản mới là dấu mốc đáng tự hào sau một năm nỗ lực. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở cách khoe và mức độ khoe. Đừng để thông tin cá nhân trở thành "mỏ vàng" cho kẻ lừa đảo".

Anh Hồng chỉ ra những bài đăng khoe thưởng tết thường vô tình để lộ 3 nhóm thông tin nguy hiểm gồm: thông tin tài chính (số tiền thưởng, ngân hàng sử dụng, thói quen chi tiêu), thông tin định danh (họ và tên, chữ ký, mã giao dịch, thời điểm nhận tiền), thông tin sinh hoạt (thời gian nghỉ tết, đi du lịch, về quê)… qua đó dễ tạo cơ hội cho trộm cắp, lừa đảo. "Những dữ liệu qua những bài khoe tưởng chừng vô hại rất dễ khiến nằm trong tầm mắt của kẻ gian", anh Hồng lưu ý.

Để vui tết an toàn

Theo anh Nguyễn Quốc Huy (34 tuổi), thành viên diễn đàn chongluadao.vn, cuối năm là thời điểm lừa đảo mạo danh ngân hàng, công ty tài chính, sàn thương mại điện tử bùng phát mạnh.

"Người trẻ là nhóm vừa có thu nhập, vừa có xu hướng chia sẻ nhiều trên mạng xã hội. Điều này khiến họ trở thành "mục tiêu lý tưởng" của các đối tượng lừa đảo. Khi biết một người vừa nhận khoản tiền lớn, kẻ xấu càng dễ nhắm đến để thực hiện các chiêu như: thông báo hoàn tiền, nâng hạn mức, khóa tài khoản, nhận quà tết", anh Huy nói.

Thực tế mới đây đã có người bị lừa vì khoe niềm vui lên mạng xã hội. Trần Tuấn Vũ (24 tuổi, ngụ ở chung cư Vinhomes Grand Park, P.Long Bình, TP.HCM), kể: "Tôi đăng story khoe nhận được khoản tiền lớn từ một dự án cuối năm. Hôm sau có người nhắn tin tự xưng là đối tác cũ, nói cần mượn tiền gấp, gửi kèm số tài khoản trông rất quen. Tôi chuyển tiền mà không xác minh kỹ. Chỉ đến khi không liên lạc được nữa, tôi mới phát hiện tài khoản mạng xã hội của đối tác đã bị giả mạo".

Ngoài nguy cơ bị lừa đảo, việc khoe thưởng tết nói riêng và khoe tài sản còn có thể dẫn đến rủi ro ngoài đời thực.

Vì lẽ đó, nhiều người cho rằng niềm vui cuối năm không nên đánh đổi bằng sự chủ quan về an toàn cá nhân.

Khoe niềm vui cuối năm không nên đánh đổi bằng sự chủ quan về an toàn cá nhân ẢNH MINH HỌA: THANH NAM

Để vui tết an toàn, anh Nguyễn Quốc Huy khuyến nghị: "Không đăng ảnh chụp màn hình chuyển khoản, bảng lương, hóa đơn có thông tin thật. Nếu chia sẻ niềm vui, chỉ nói chung chung, tránh nêu con số cụ thể. Ẩn hoặc che kỹ thông tin cá nhân nếu buộc phải đăng ảnh. Cảnh giác với các cuộc gọi, tin nhắn mạo danh sau khi khoe thu nhập. Không công khai lịch trình nghỉ tết, đi du lịch dài ngày. Nhắc nhở người thân, đặc biệt là người lớn tuổi, không chia sẻ thông tin tài chính lên mạng".

