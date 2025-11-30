Cảnh sát Campuchia đột kích ổ mại dâm trá hình, bắt hơn 100 người

Báo Khmer Times ngày 30.11 đưa tin Cục Cảnh sát phòng chống mua bán người và bảo vệ trẻ vị thành niên Campuchia vừa phối hợp thực hiện cuộc đột kích vào một nhà hàng bị cho là ổ mại dâm trá hình.

Chiến dịch đột kích diễn ra vào 21 giờ 30 ngày 29.11 (giờ địa phương) tại một nhà hàng ở quận Dangkor, thành phố Phnom Penh của Campuchia.

Cảnh sát Campuchia ngày 29.11 đột kích nhà hàng nghi là ổ mại dâm trá hình, bắt giữ hơn 100 người ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH KHMER TIMES

Theo một quan chức cảnh sát, sau khi nhận được tin báo từ người dân rằng nhà hàng nêu trên đang bí mật cung cấp dịch vụ mua bán dâm, cảnh sát đã tiến hành điều tra trong vài ngày, trước khi phát động cuộc đột kích bất ngờ.

Cục Cảnh sát phòng chống mua bán người và bảo vệ trẻ vị thành niên Campuchia đã phối hợp với giới chức quận Dangkor đột kích nhà hàng, bao vây và bắt giữ hơn 100 người, hầu hết là trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi.

Tất cả người bị bắt đã được chuyển về trụ sở Cảnh sát Quốc gia Campuchia để thẩm vấn theo thủ tục pháp lý. Những người không liên quan đến cuộc điều tra sẽ được trở về nhà.

Trước đó, hoạt động tương tự đã diễn ra trong ngày 14.11. Cơ quan chức năng Phnom Penh đã đột kích một ổ mại dâm trá hình, núp bóng dưới dạng quán bar. Cảnh sát đã phát hiện và bắt giữ 1 nam giới là chủ cửa hàng, cùng 12 bé gái vị thành niên, theo Khmer Times.

