Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Cảnh sát Campuchia đột kích ổ mại dâm trá hình, bắt hơn 100 người

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
30/11/2025 21:33 GMT+7

Sau nhiều ngày điều tra, cảnh sát Campuchia vừa thực hiện cuộc đột kích vào một nhà hàng ở thành phố Phnom Penh, bị cho là bí mật cung cấp dịch vụ mại dâm.

Báo Khmer Times ngày 30.11 đưa tin Cục Cảnh sát phòng chống mua bán người và bảo vệ trẻ vị thành niên Campuchia vừa phối hợp thực hiện cuộc đột kích vào một nhà hàng bị cho là ổ mại dâm trá hình.

Chiến dịch đột kích diễn ra vào 21 giờ 30 ngày 29.11 (giờ địa phương) tại một nhà hàng ở quận Dangkor, thành phố Phnom Penh của Campuchia.

Cảnh sát Campuchia đột kích ổ mại dâm trá hình, bắt hơn 100 người - Ảnh 1.

Cảnh sát Campuchia ngày 29.11 đột kích nhà hàng nghi là ổ mại dâm trá hình, bắt giữ hơn 100 người

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH KHMER TIMES

Theo một quan chức cảnh sát, sau khi nhận được tin báo từ người dân rằng nhà hàng nêu trên đang bí mật cung cấp dịch vụ mua bán dâm, cảnh sát đã tiến hành điều tra trong vài ngày, trước khi phát động cuộc đột kích bất ngờ.

Cục Cảnh sát phòng chống mua bán người và bảo vệ trẻ vị thành niên Campuchia đã phối hợp với giới chức quận Dangkor đột kích nhà hàng, bao vây và bắt giữ hơn 100 người, hầu hết là trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi.

Tất cả người bị bắt đã được chuyển về trụ sở Cảnh sát Quốc gia Campuchia để thẩm vấn theo thủ tục pháp lý. Những người không liên quan đến cuộc điều tra sẽ được trở về nhà.

Trước đó, hoạt động tương tự đã diễn ra trong ngày 14.11. Cơ quan chức năng Phnom Penh đã đột kích một ổ mại dâm trá hình, núp bóng dưới dạng quán bar. Cảnh sát đã phát hiện và bắt giữ 1 nam giới là chủ cửa hàng, cùng 12 bé gái vị thành niên, theo Khmer Times.

Tin liên quan

Tù nhân người Việt nhận súng từ đồng phạm nữ, bỏ trốn tại tòa án Campuchia

Tù nhân người Việt nhận súng từ đồng phạm nữ, bỏ trốn tại tòa án Campuchia

Một tù nhân nam, nghi là kẻ cầm đầu một đường dây cờ bạc trực tuyến, được một phụ nữ đưa súng tại sân tòa án ở Campuchia để trốn thoát nhưng đã bị bắt giữ trở lại.

Tập đoàn của doanh nhân Campuchia Chen Zhi bị Hàn Quốc cấm vận

Khám phá thêm chủ đề

campuchia mại dâm trá hình đột kích ổ mại dâm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận