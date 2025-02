Cảnh sát công bố nguyên nhân diễn viên Kim Sae-ron qua đời

Diễn viên Kim Sae-ron (24 tuổi) qua đời do tự tử, theo nhiều hãng tin bao gồm The New York Times, The Korea Times và Yonhap News Agency, trích dẫn nguồn tin từ cơ quan thực thi pháp luật.

Theo nguồn tin, cảnh sát nói với các phóng viên rằng: "Chúng tôi tin rằng cô ấy đã đưa ra lựa chọn cực đoan và dự định xử lý như một vụ tự tử".

Ngôi sao Kim Sae-ron qua đời do tự tử ẢNH: AFP

Kim được phát hiện đã chết tại nhà riêng ở Seongsu-dong, một khu phố ở phía đông Seoul, Hàn Quốc, vào lúc gần 5 giờ chiều giờ địa phương vào ngày 16.2, Yonhap đưa tin, trích dẫn nguồn từ chính quyền.

Được biết đến qua những vai diễn thời thơ ấu, Kim bắt đầu sự nghiệp diễn xuất khi mới 9 tuổi, vào vai một cô bé tên Jinhee trong bộ phim truyền hình A Brand New Life năm 2009. Bộ phim đã mang lại cho cô sự khen ngợi trên toàn thế giới.

Sau đó, cô tiếp tục có một vai diễn đáng nhớ khác trong bộ phim hành động ly kỳ The Man from Nowhere, đưa cô trở thành một ngôi sao đang lên.

Một số vai diễn đáng nhớ khác của nữ diễn viên quá cố bao gồm The Neighbor (2012), A Girl at My Door (2014) và loạt phim truyền hình Mirror of the Witch (2016).

Kim Sae-ron tại LHP Cannes 2014 ẢNH: AFP

Theo Yonhap, Kim đã từ bỏ sự nghiệp diễn xuất sau khi bị bắt gặp lái xe trong lúc say rượu vào tháng 5.2022. Ngôi sao này đã đâm xe vào lan can, cây cối và máy biến áp ở phía nam Seoul, gây mất điện tạm thời trong khu vực, cơ quan cảnh sát lúc bấy giờ cho biết. Sau đó, cô đã bị phạt một khoản tiền tương đương 15.000 USD cho vụ việc vào tháng 4.2023.

Thời điểm đó, Kim cố gắng tiếp tục sự nghiệp và trở lại ánh đèn sân khấu bằng cách đóng vai chính trong vở kịch Dongchimi nhưng cô đã vấp phải sự phản đối và được cho là bỏ cuộc vì vấn đề sức khỏe, theo Yonhap và Variety.

Vai diễn mới của cô trong loạt phim hành động Bloodhounds của Netflix được phát sóng vào tháng 6.2023. Tuy nhiên, phần lớn thời lượng xuất hiện của cô đã bị cắt bỏ sau vụ tai nạn năm 2022 và những tranh cãi xung quanh đó, theo Variety. Đây cũng là bộ phim cuối cùng của cô.

Một người bạn có kế hoạch gặp Kim Sae-ron đã tìm thấy cô tại nhà riêng và báo tin cô đã chết vào hôm 16.2. Cảnh sát nói với báo giới Hàn Quốc rằng nhà chức trách "vẫn chưa tìm thấy bất kỳ dấu hiệu phạm tội nào" và đang điều tra hoàn cảnh dẫn đến cái chết của ngôi sao này.