Cảnh sát Hawaii mở chiến dịch quy mô lớn truy bắt nghi phạm giết người liên tiếp

Thụy Miên
29/05/2026 10:02 GMT+7

Lực lượng cảnh sát Hawaii đã mở chiến dịch truy lùng quy mô lớn và bắt được nghi phạm trong vụ sát hại liên tiếp 3 người tại đảo Big Island của tiểu bang Mỹ, theo AP hôm nay 29.5.

Phía cảnh sát Hawaii cho biết đã huy động một lực lượng đáng kể, bao gồm sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng cấp tiểu bang và liên bang, để truy tìm nghi phạm Jacob Baker (36 tuổi), sống tại Pahoa, Hawaii.

Theo giới hữu trách, nghi phạm "có súng và vô cùng nguy hiểm" và có liên quan đến cái chết của 3 người. Trong đó, một nạn nhân 69 tuổi được phát hiện tử vong trong tình trạng nửa chìm trong hồ. Thi thể một cụ già 79 tuổi được tìm thấy cách đó khoảng 120 – 150 m. Và nạn nhân còn lại, cũng 69 tuổi, được phát hiện cách đó khoảng 30 km.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy nạn nhân thứ nhất tử vong do bị siết cổ, nạn nhân thứ ba thiệt mạng vì bị tác động bằng một vật sắc nhọn. Chưa rõ nguyên nhân tử vong của nạn nhân còn lại.

Những vụ sát hại liên tiếp xảy ra trong vòng 2 ngày tại một khu vực hẻo lánh, chủ yếu là vùng nông thôn của đảo Big Island.

Trong thông báo mới nhất, phía cảnh sát cho biết nghi phạm bị bắt giữ mà không có sự cố gì, nhưng không cho biết thêm chi tiết.

Cảnh sát vẫn chưa xác định động cơ gây án, nhưng tự tin rằng nghi phạm Baker có liên quan trong cả 3 vụ sát hại trên.

Theo hồ sơ tòa án, nghi phạm trên vào đầu tháng này đã bị 2 phụ nữ cáo buộc có hành vi đe dọa và quấy rối.

Các cơ quan liên bang tham gia truy tìm nghi phạm gồm Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa (HSI) và phía Cảnh sát Tư pháp Liên bang Mỹ.

