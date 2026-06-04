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Cảnh sát Mỹ điều tra nhóm người chui vào hệ thống cống ngầm New York
Video Thế giới

Cảnh sát Mỹ điều tra nhóm người chui vào hệ thống cống ngầm New York

Trúc Huỳnh
Trúc Huỳnh
04/06/2026 06:13 GMT+7

Cảnh sát New York đang tiến hành điều tra sau khi nhiều video xuất hiện trong những tuần gần đây cho thấy các nhóm người đi vào và leo ra từ hệ thống cống ngầm của thành phố.

Truyền thông Mỹ đưa tin nhóm người này, qua hình ảnh được ghi lại trên camera giám sát ở các khu phố trên khắp Brooklyn và Queens, được cho là đang tìm kiếm đồ vật có giá trị trong các đường cống ngầm dưới lòng đất.

Hiện vẫn chưa rõ liệu chỉ có một nhóm người đứng sau tất cả các vụ việc hay nhiều hơn. Trong một video, một số người được nhìn thấy đang tháo nắp cống và sau đó xuống cống, rồi vài giờ sau đó mới chui lên mặt đất.

Một phát ngôn viên Sở Bảo vệ Môi trường (DEP) của thành phố nói với BBC rằng hành động đi vào hệ thống cống ngầm là “bất hợp pháp và cực kỳ nguy hiểm”. Phát ngôn viên này cho biết cống ngầm có thể chứa nhiều mối nguy hiểm, bao gồm khí độc hại và có khả năng gây chết người, bề mặt không ổn định, nguy cơ ngập lụt và không gian chật hẹp.

Cảnh sát điều tra nhóm đàn ông chui từ hệ thống cống ngầm ở New York - Ảnh 1.

Nhóm người bí ẩn chui lên từ một đường ống cống ngầm ở New York (Mỹ)

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Tuần trước, cảnh sát nhận được báo cáo về một số cá nhân không rõ danh tính đã tháo dỡ nắp cống và chui vào hệ thống cống ngầm.

Sở Cảnh sát New York nói với BBC rằng nhóm người này sau đó đã rời khỏi hiện trường bằng một phương tiện không rõ loại đến một nơi không xác định. Cuộc điều tra đang được tiến hành và chưa có ai bị bắt giữ.

Theo CBS News dẫn nguồn tin từ cảnh sát, những người chui vào đường cống được cho là những “thợ săn kho báu” và những người khám phá đô thị đang tìm kiếm đồ vật có giá trị trong hệ thống cống ngầm.

Họ có thể phải đối mặt với cáo buộc trộm cắp nếu bị bắt.

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