Nước Anh phẫn nộ vì cảnh sát còng tay nạn nhân bị đâm hấp hối

Ngày 2.6, cảnh sát Anh phải đối mặt với làn sóng phản đối trên toàn quốc về vụ giết hại Henry Nowak ở thành phố Southampton (miền nam nước Anh) vào tháng 12 năm ngoái.

Sinh viên 18 tuổi này bị còng tay khi đang hấp hối vì vết thương do bị đâm. Nhưng trong lúc đó, kẻ đâm người lại vu cáo nạn nhân, nói với cảnh sát rằng mình bị tấn công phân biệt chủng tộc.

Hình ảnh từ camera gắn trên người cảnh sát cho thấy Nowak nằm trên sàn nhà, liên tục nói với cảnh sát rằng mình đã bị đâm và không thể thở được. Kẻ giết người, Vickrum Digwa, một thanh niên theo đạo Sikh 23 tuổi, đã nói dối cảnh sát khi khai rằng chính Nowak đã hành hung hắn.

Ngay khi cảnh sát nhận ra Nowak bị thương, họ đã cởi còng và bắt đầu hô hấp nhân tạo. Nhưng anh đã chết ngay sau đó.

Thủ tướng Keir Starmer cho biết có những câu hỏi nghiêm túc cần được trả lời: “Tôi cảm thấy buồn nôn khi xem cảnh đó. Việc Văn phòng Độc lập về Giám sát Hành vi Cảnh sát (IOPC) điều tra vụ này là hoàn toàn đúng đắn. Rõ ràng có những câu hỏi nghiêm túc cần được giải quyết, đặc biệt là việc những cáo buộc phân biệt chủng tộc đã ảnh hưởng như thế nào đến quá trình ra quyết định trong trường hợp này”.

Ông Nigel Farage, người đứng đầu đảng Cải cách chống nhập cư đang dẫn đầu các cuộc thăm dò dư luận, cho rằng đây là một ví dụ về việc quyền của các dân tộc thiểu số được ưu tiên hơn quyền của người Anh da trắng.

Trong một tuyên bố, ông nói rằng, “nỗi sợ bị gọi là phân biệt chủng tộc lớn hơn việc giải quyết vụ giết hại Henry Nowak”.

Một người biểu tình giơ cao tấm biển tên của sinh viên Henry Nowak bên ngoài đồn cảnh sát trung tâm Southampton (Anh), ngày 2.6.2026

ẢNH: REUTERS

Tại Southampton hôm 2.6, vài trăm người biểu tình đã đụng độ với cảnh sát bên ngoài đồn cảnh sát. Họ ném gạch, thùng rác và các vật thể khác trong khi cảnh sát đẩy lùi bằng hơi cay và sử dụng khiên chống bạo động.

Các cuộc biểu tình khác đã được thông báo sẽ diễn ra trong tuần này.

Trong một tuyên bố bên ngoài tòa án, ông Mark Nowak gọi cách đối xử của cảnh sát đối với con trai mình là “vô nhân đạo và hạ thấp nhân phẩm”, nhưng cái chết của con trai ông không nên “được sử dụng để tạo ra thêm sự chia rẽ, thù hận hoặc căng thẳng”.

“Hãy để tôi nói rõ. Chúng tôi hoàn toàn và 100% quy trách nhiệm cho Vickrum Digwa về vụ giết con trai chúng tôi một cách dã man. Nhưng Henry không nên chết trên đường phố Southampton khi đang bị cảnh sát bắt giữ”.

Cảnh sát Hampshire đã xin lỗi và cho biết một trong những sĩ quan tham gia vụ bắt giữ đã từ chức, trong khi ba người khác đang được coi là nhân chứng trong cuộc điều tra. Hôm 1.6, nghi phạm Digwa đã bị kết án tù chung thân.