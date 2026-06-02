Hàng loạt nắp cống bị trộm ở Đắk Lắk: Địa phương chuyển công an điều tra

Ngày 2.6, tại cuộc họp báo định kỳ, UBND phường Bình Kiến (Đắk Lắk) cho biết đã có báo cáo gửi UBND tỉnh về tình trạng hàng loạt nắp cống bị trộm trên địa bàn, gây mất an toàn cho người dân khi tham gia giao thông.

Theo đại diện UBND phường Bình Kiến, qua phản ánh của Báo Thanh Niên, địa phương ghi nhận ban đầu có gần 20 nắp cống bị mất. Tuy nhiên, sau khi tổ chức kiểm tra thực tế trên toàn địa bàn, lực lượng chức năng phát hiện khoảng 100 nắp cống đã bị lấy trộm.

Đại diện UBND phường Bình Kiến (Đắk Lắk) thông tin về việc hàng loạt nắp cống bị trộm trên địa bàn phường sau phản ánh của Báo Thanh Niên ẢNH: HỮU TÚ

Hiện nay, UBND phường Bình Kiến đã tổ chức khắc phục, lắp đặt xong các nắp cống bị mất trên nhiều tuyến đường. Đồng thời, địa phương đã gửi các thông tin liên quan đến Công an tỉnh Đắk Lắk vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân của vụ việc.

Như Thanh Niên đã thông tin, trên một đoạn đường chỉ dài khoảng 500 m tại phường Bình Kiến (Đắk Lắk) đã có gần 20 nắp cống bị trộm, tạo thành những cái bẫy sâu 1 - 2 m gây mất an toàn cho người đi đường.

Hàng loạt nắp cống bị trộm trên địa bàn phường Bình Kiến gây mất an toàn cho người dân ẢNH: H.T

Các vỉa hè tại khu dân cư ở phường Bình Kiến xuất hiện tình trạng nắp cống bị trộm từ trước khi sáp nhập. Tuy nhiên, qua một thời gian dài, những vị trí mất nắp cống vẫn chưa được chính quyền địa phương lắp đặt lại để đảm bảo an toàn cho người dân.

Trên tuyến đường Trần Hào dài khoảng 500 m nhưng đã có gần 20 nắp cống bị lấy trộm. Mỗi hố ga có đường kính khoảng 50 - 60 cm, độ sâu từ 1 - 2 m. Trước tình trạng nắp cống bị trộm, người dân đã dùng gỗ, cành cây, thùng xốp… để che chắn cảnh báo.

Ngoài đường Trần Hào, một số tuyến đường khác thuộc khu vực ven biển trên địa bàn phường Bình Kiến cũng bị tình trạng mất nắp cống tương tự.