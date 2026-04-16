Đắk Lắk: Hàng loạt nắp cống bị trộm, gây nguy hiểm

Ngày 16.4, một lãnh đạo UBND phường Bình Kiến (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin phản ánh của người dân về việc hàng loạt nắp cống bị trộm, xảy ra tại một số tuyến đường, gây mất an toàn.

Hàng loạt nắp cống bị trộm cắp trên địa bàn phường Bình Kiến (Đắk Lắk) ẢNH: H.T

Vị lãnh đạo này cho biết UBND phường Bình Kiến đã chỉ đạo Phòng Kinh tế hạ tầng đi kiểm tra và đang thực hiện lắp đặt các nắp cống mới để đảm bảo an toàn cho người dân. Đồng thời, đơn vị cũng giao nhiệm vụ cho lực lượng công an tăng cường kiểm tra, làm rõ các đối tượng có hành vi trộm cắp nắp cống để xử lý nghiêm.

"Chúng tôi sẽ cho lắp đặt nắp cống làm từ bê tông có quai sắt. Dự kiến trong tuần sau sẽ hoàn thiện", vị lãnh đạo này nói.

Người dân dùng thùng xốp che chắn vị trí mất nắp cống ẢNH: H.T

Các vỉa hè tại khu dân cư ở phường Bình Kiến xuất hiện tình trạng nắp cống bị trộm từ trước khi sáp nhập. Tuy nhiên, qua một thời gian dài, những vị trị mất nắp cống vẫn chưa được chính quyền địa phương lắp đặt lại để đảm bảo an toàn cho người dân.

Nắp cống bị trộm gây mất an toàn cho người dân khi di chuyển trên vỉa hè ẢNH: H.T

Trên tuyến đường Trần Hào dài khoảng 500 mét nhưng đã có gần 20 nắp cống bị lấy trộm. Mỗi hố ga có đường kính khoảng 50 - 60 cm, độ sâu từ 1 - 2 mét. Trước tình trạng nắp cống bị lấy trộm, người dân đã dùng gỗ, cành cây, thùng xốp… để che chắn cảnh báo.

Ngoài tuyến đường Trần Hào, một số tuyến đường khác thuộc khu vực ven biển trên địa bàn phường Bình Kiến cũng bị tình trạng mất nắp cống.

Tình trạng trộm cắp nắp cống ở phường Bình Kiến đã xảy ra trước lúc sáp nhập ẢNH: H.T

Ông Trần Văn Thành (ở phường Bình Kiến, Đắk Lắk) cho biết, một số vị trí bị mất nắp cống đã tạo thành cái bẫy vì miệng cống rộng, sâu, rất nguy hiểm.