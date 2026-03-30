Ô tô phun lửa gây xôn xao ở Đắk Lắk

Ngày 30.3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đơn vị đang xác minh vụ việc ô tô phun lửa khi lưu thông trên đường Võ Nguyên Giáp (đại lộ Đông - Tây). Đoạn clip liên quan đang lan truyền mạnh trên mạng xã hội, gây nhiều ý kiến trái chiều về mức độ an toàn.

Clip ghi lại cảnh ô tô phun lửa trên đại lộ Đông - Tây (Đắk Lắk) ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện clip dài khoảng 30 giây ghi lại cảnh một ô tô phun lửa mang biển số 48A-186.xx. Phần pô phía sau xe liên tục phát ra lửa khi phương tiện di chuyển trên đường.

Theo nội dung clip, chiếc xe màu trắng đen nhiều lần phun lửa trong lúc lưu thông. Hình ảnh được ghi lại từ trên cao bằng flycam, cho thấy rõ hiện tượng bất thường này.

Đoạn clip ô tô phun lửa nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, với nhiều lượt chia sẻ và bình luận. Không ít ý kiến bày tỏ lo ngại về nguy cơ cháy nổ, tiềm ẩn rủi ro mất an toàn giao thông.

Clip được đăng tải từ ngày 17.3, đến nay đã thu hút khoảng 300.000 lượt xem. Nhiều người cho rằng hành vi để ô tô phun lửa khi đang lưu thông có thể gây nguy hiểm cho các phương tiện xung quanh.

Theo tìm hiểu, đại lộ Đông - Tây là tuyến đường có cảnh quan đẹp, kết nối trung tâm với sân bay Buôn Ma Thuột. Thời gian gần đây, tuyến đường này xuất hiện nhiều clip ô tô quay bằng flycam, trong đó có trường hợp ô tô phun lửa gây chú ý.