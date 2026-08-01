Cảnh sát truy tìm Hồ Văn Khoa, người đi cùng Khánh ‘Sky’ livestream chửi 'Vua Quạt'

Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định truy tìm đối với Hồ Văn Khoa (34 tuổi, quê tại xã Sóc Sơn, Hà Nội; trú P.Bắc Giang, Bắc Ninh) để xác minh, giải quyết nguồn tin đối với vụ việc có dấu hiệu của tội phạm gây rối trật tự công cộng.

Hồ Văn Khoa ẢNH: C.L

Cảnh sát xác định Khoa là đối tượng truy tìm trong lĩnh vực điều tra hình sự, hiện không rõ đang ở đâu. Người dân khi phát hiện Hồ Văn Khoa thông báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh hoặc điều tra viên Ngô Xuân Hải qua số điện thoại 0987050666.

Trước đó, Khoa đi cùng Nguyễn Văn Hợi (được biết đến với cái tên Khánh "Sky") đến xưởng sản xuất của ông Trần Đình Tiệp (được biết đến với cái tên "Vua Quạt") tại xã Tam Giang (Bắc Ninh). Tại đây, Khánh "Sky" và Khoa livestream lên mạng xã hội rồi liên tục chửi bới, đe dọa gia chủ.

Gia đình ông Tiệp sau đó đã gửi đơn tố giác tới công an.

Hồi tháng 3.2021, Hồ Văn Khoa từng bị TAND H.Thanh Miện (Hải Dương) phạt 30 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng và 9 tháng tù tội cố ý làm hư hỏng tài sản.

Theo cáo buộc, Khoa có mâu thuẫn với Dương Minh Tuyền (còn được gọi là thánh chửi). Ngày 4.1.2021, biết Tuyền lái ô tô về Hải Dương ăn cỗ tân gia, Khoa liền bắt taxi từ Hà Nội về, mang theo súng bắn đạn ghém nhằm giải quyết mâu thuẫn.

Khi đến Hải Dương, Khoa điện thoại cho đồng phạm là Lã Văn Linh (27 tuổi, trú Hà Nội). Linh sau đó lái xe máy chở Khoa đến một quán karaoke thì phát hiện ô tô của Tuyền đang đỗ gần đó nên Khoa bắn 3 phát súng về phía ô tô. Gây án xong cả hai bỏ trốn về Hà Nội.