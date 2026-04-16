Cảnh sát Úc chính thức điều tra Katy Perry sau cáo buộc tấn công tình dục

Ngôi sao nhạc pop Katy Perry hiện đang bị cảnh sát Úc điều tra sau những cáo buộc tấn công tình dục mang tính chất nghiêm trọng từ nữ diễn viên Ruby Rose - người nổi tiếng qua loạt phim Orange Is the New Black.

Cảnh sát bang Victoria (Úc) xác nhận với The Hollywood Reporter rằng: "Đội điều tra các vụ xâm hại tình dục và lạm dụng trẻ em (SOCIT) tại Melbourne đang tiến hành điều tra một vụ việc bị cáo buộc là tấn công tình dục trong quá khứ, xảy ra tại Melbourne vào năm 2010. Theo thông tin ban đầu, vụ việc diễn ra tại một cơ sở kinh doanh có giấy phép ở khu thương mại trung tâm thành phố. Do cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn, chúng tôi chưa thể cung cấp thêm bình luận ở thời điểm này".



Katy Perry và Ruby Rose được cho là quen biết từ khoảng những năm 2008-2010, thời điểm cả hai cùng xuất hiện trong các sự kiện giải trí quốc tế trước khi xảy ra vụ việc gây tranh cãi Ảnh: hollywoodreporter

Lời kể của Ruby Rose

Hôm 13.4, Ruby Rose cho biết cô "vừa rời khỏi đồn cảnh sát" sau khi đăng tải trên nền tảng Threads rằng Katy Perry đã có hành vi tấn công tình dục mình tại một hộp đêm ở Melbourne (Úc) nhiều năm trước.

Trong một bài đăng vào ngày 12.4, ngôi sao phim Batwoman, chia sẻ: "Khi đó tôi chỉ mới ngoài 20 tuổi, còn bây giờ tôi đã 40. Mất gần hai thập kỷ để tôi có thể nói ra điều này một cách công khai… Trước đây tôi từng kể chuyện này nhưng biến nó thành một câu chuyện say xỉn vui vẻ vì không biết phải đối diện thế nào. Sau đó, cô ấy còn đồng ý giúp tôi làm visa sang Mỹ, nên tôi đã giữ im lặng. Nhưng tôi từng nói rằng cô ấy không phải là người tốt và đổi lại tôi bị công kích từ mọi phía".

Khi một người hâm mộ nhắc đến ca khúc nổi tiếng năm 2008 của Katy Perry - I Kissed a Girl với bình luận mang tính mỉa mai, Ruby Rose đã đáp trả bằng việc mô tả chi tiết hành vi mà cô cáo buộc, cho rằng sự việc không đơn thuần là một nụ hôn như nhiều người nghĩ.

Ban đầu, cô cho biết không có ý định trình báo cảnh sát vì được hứa hỗ trợ về cơ hội làm việc tại Mỹ. Tuy nhiên, trong bài đăng ngày 14.4, nữ diễn viên nói rằng cô đã "hoàn tất toàn bộ các báo cáo" và sẽ không thể tiếp tục bình luận hay công khai thêm về vụ việc cũng như những cá nhân liên quan.

Cảnh sát bang Victoria (Úc) xác nhận đang điều tra vụ việc liên quan đến chủ nhân bản hit Dark Horse, nhưng chưa đưa ra kết luận chính thức Ảnh: Instagram katyperry

Phía Katy Perry phủ nhận mọi cáo buộc

Ngay sau khi các cáo buộc được lan truyền, đại diện của Katy Perry đã nhanh chóng phủ nhận. Phía nữ ca sĩ gọi đây là những "lời nói dối nguy hiểm và thiếu trách nhiệm".

"Tất cả các cáo buộc đang lan truyền trên mạng xã hội từ Ruby Rose về Katy Perry hoàn toàn sai sự thật. Đây là những thông tin không chỉ vô căn cứ mà còn mang tính nguy hiểm và liều lĩnh. Cô Rose có tiền sử đưa ra các cáo buộc nghiêm trọng trên mạng xã hội đối với nhiều cá nhân khác, và những cáo buộc này đã nhiều lần bị phủ nhận", đại diện nữ ca sĩ cho biết.

Diễn biến vụ việc càng gây chú ý khi một cựu quản lý hộp đêm - nơi được cho là xảy ra sự việc, chia sẻ với truyền thông rằng cả hai nghệ sĩ đều có mặt tại đây trong tình trạng có uống rượu. Tuy nhiên, ông không chứng kiến bất kỳ hành vi tấn công nào như cáo buộc. Theo lời người này, buổi tối hôm đó khá hỗn loạn với hàng trăm khách trong câu lạc bộ và hai ngôi sao sau đó rời đi bằng lối riêng dưới sự hỗ trợ của an ninh.

Hiện tại, cả hai phía chưa có phản hồi thêm trước những thông tin mới. Vụ việc vẫn đang thu hút sự quan tâm từ dư luận quốc tế, đặc biệt khi liên quan đến một trong những tên tuổi hàng đầu của làng nhạc pop.